千人單車競騎 爬升2000公尺長征塔塔加
2017-03-05 08:24
永不放棄探索新中橫自行車活動吸引上千熱血騎士參加，要挑戰72公里長征攻上玉山塔塔加。（記者劉濱銓攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕第11屆「2017永不放棄－探索新中橫自行車挑戰賽活動」，今在南投縣水里商工盛大開騎，來自全國1230名熱血騎士，不分男女齊聚一堂挑戰72公里長征，選手必須從海拔243公尺一路攻上2610公尺的玉山塔塔加園區，爬升超過2000公尺，要體現永不放棄的精神。
清晨南投縣副縣長陳正昇、縣議員陳淑惠及縣府教育處體健科長蔡振發等人也到場鳴笛開賽，陳正昇表示，自行車挑戰賽路程雖長，但沿途景色宜人，賽後還可到信義鄉賞花，到東埔泡溫泉，並呼籲選手一路上注意安全、彼此照應，希望大家順利完賽，留下美好回憶。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 在韓失聯2台女 外交部證實電信詐騙被捕
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 六房媽過爐 5年後補助爐主經費
- 「興川吉」船長家屬控訴：緬甸變相收保護費
- 車志立減重甩叔味 回大馬唱爽
- 梅山汗路文化祭 虛擬實境採筍樂
- 中國三艘軍艦 通過台海南返
- 沙國國王超親民 出訪玩自拍
- 腿短臉又大 KIMIKO泣訴習舞血淚史
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 台糖爭取緩遷六塊厝豬場 屏縣府拒絕
- 228雄中自衛隊 70年後再出巡
- 馮平／路
- 泰國浴遮醜祭優惠 1小時內第2炮免費
- 謝佳見只遮一點 預告寫真零尺度
- 高尺巨蛋3面大螢幕 今年限定
- 自由廣場》為何承諾？ 為誰承諾？
- 賴雅妍「諾皇」回歸 大撩「馬子」陶嫚曼
- 瓦斯管違規淺埋 離地不到10公分
- VIXX隊長N人氣超旺 巧克力攻陷座位
- 安麗盃8強無台將 20年來最慘
- 宜蘭獎系列展 廖啟恒打頭陣
- 高捷無法加值悠遊卡 民怨不便
- 〈看門道評味道〉自助餐比大也比料
- 郭靜躺雪耍浪漫 頭痛嘴麻
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese naval vessels sail through the Taiwan Strait
- 禽流感重創 小本雞農業績掉3成
- 市場小旅行 南郭國小學童︰太好玩
- 中國擴武 今年軍費4.5兆
- 興川吉號挨罰 家屬︰變相保護費
- NBA》全明星賽越來越無趣 總裁席爾瓦考慮玩4分球
- 林文義／華麗廢墟
- 49歲港姐3披婚紗 與初戀男友再續情緣
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 「純」志工掃街 店家熱情送餐飲
- 《日本奧斯卡》宮澤理惠3度封后 妻夫木聰奪男配曬基情
- 廢棄商場淪治安死角 管委會上鎖補救
- 生命就是藝術 王灝紀念展登場
- 王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：千人單車競騎 爬升2000公尺長征塔塔加
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分