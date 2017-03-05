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千人單車競騎 爬升2000公尺長征塔塔加

永不放棄探索新中橫自行車活動吸引上千熱血騎士參加，要挑戰72公里長征攻上玉山塔塔加。（記者劉濱銓攝）

2017-03-05  08:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕第11屆「2017永不放棄－探索新中橫自行車挑戰賽活動」，今在南投縣水里商工盛大開騎，來自全國1230名熱血騎士，不分男女齊聚一堂挑戰72公里長征，選手必須從海拔243公尺一路攻上2610公尺的玉山塔塔加園區，爬升超過2000公尺，要體現永不放棄的精神。

清晨南投縣副縣長陳正昇、縣議員陳淑惠及縣府教育處體健科長蔡振發等人也到場鳴笛開賽，陳正昇表示，自行車挑戰賽路程雖長，但沿途景色宜人，賽後還可到信義鄉賞花，到東埔泡溫泉，並呼籲選手一路上注意安全、彼此照應，希望大家順利完賽，留下美好回憶。

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  • 永不放棄探索新中橫自行車挑戰賽，在南投縣副縣長陳正昇（左二）、縣議員陳淑惠（左一）等人鳴笛下正式開騎。（記者劉濱銓攝）

    永不放棄探索新中橫自行車挑戰賽，在南投縣副縣長陳正昇（左二）、縣議員陳淑惠（左一）等人鳴笛下正式開騎。（記者劉濱銓攝）

  • 永不放棄探索新中橫自行車挑戰賽，清晨在水里開騎，上千選手魚貫而出，場面壯觀。（記者劉濱銓攝）

    永不放棄探索新中橫自行車挑戰賽，清晨在水里開騎，上千選手魚貫而出，場面壯觀。（記者劉濱銓攝）

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