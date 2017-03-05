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蘭潭百年「巫家古井」見天日 網友：魚妖來了？

位於嘉義市的蘭潭水庫近來水位快探底，結果讓水面下的巫家百年水井重見天日，讓許多網友議論紛紛。（圖截自綠豆嘉義人臉書）

2017-03-05  08:43

〔即時新聞／綜合報導〕近來全台水情吃緊，各地水庫水位持續下降，有民眾就指出，位於嘉義市的蘭潭水庫近來水位快探底，結果讓水面下的巫家百年水井重見天日，讓許多網友議論紛紛。

臉書粉絲頁「綠豆嘉義人」昨天下午貼出一張照片，由於蘭潭水庫受到乾旱影響，位於水庫淹沒區的百年巫家古井因而重見天日，引發眾多網友議論紛紛「裡面沒爬出什麼來嗎？」、「有貞子嗎」、「魚妖要出來了」、「趁這時候趕快清除淤泥啊！」

據了解，巫家祖先是來自中國潮州府饒平縣的客家人，早期定居於目前蘭潭水庫小公園下方淹沒區。但在日治時期巫家聚落土地被徵收成水庫淹沒區，巫家的主要房舍都沉入水底，水井在枯水時期才會浮現。

嘉義人文關懷協會理事長陳世岸曾指出，水井是以砂岩雕琢而成，工法屬清朝時期，研判已有一百多年的歷史。

巫家古井是以砂岩雕琢而成，工法屬清朝時期，研判已有一百多年的歷史。（資料照記者蔡宗勳攝）

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