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善發酵、愛循環 慈濟緬甸「米撲滿」有成

即使生活並不富裕，貧農們仍在煮飯時存下一把白米，每個月米撲滿都有滿滿的民眾愛心。（慈濟基金會提供）

2017-03-05  08:07

〔記者陳炳宏／台北報導〕2008年的納吉斯風災侵襲南亞，尤其亞洲穀倉緬甸受災慘重，馬來西亞慈濟志工就近前往賑災，發現當地許多貧農，原稻種已是借貸購買，稻田淹沒後，已無能力再購買稻種，經濟陷入困境，慈濟志工便在當地發放優良台灣稻種，當地人稱為「福種」，而多年後貧農不但播種有成，甚至抱持感恩心，煮飯時抓起一把米存入米撲滿，再捐給更貧困的人，如今善心已經擴大到8個村莊，每個月獲捐善米達500多公斤，足以養活28戶貧困人家。

當初首批受贈福種的貧農烏丁屯，受助後決心幫助其他人，因此發起米撲滿運動，在每天家中煮飯時，抓起一把米存入另一個容器，這個容器裡的米就可以幫助其他需要的人，幾年下來改善了經濟，從過去破爛的房屋，現已搬入新建的磚瓦住屋，2014年開始，另外又買了一塊田，收成完全捐出行善，去年年底，更來到台灣受證成為慈濟志工。

烏丁屯說，如果只給他錢，他可能很快就用完了，但當得知賑災初衷的慈悲心後，不但終身受用，還能改善影響更多人。

本月3日到5日，緬甸慈濟志工到花蓮靜思精舍分享當地的慈善足跡，特別是發放「福種」後，當地貧窮農村深受對於早期慈濟會員以竹筒日存5毛錢，累積善心助人的精神所感動，因此許多農民自發性響應以每家煮飯少吃一把米，幫助更多窮民。

慈濟基金會表示，「一把米也可以助人」在緬甸農村持續發酵，有次志工在仰光農村推廣米撲滿時，另一位農民烏善丁，連續2天跟志工要50個塑膠桶，志工剛開始以為對方是要拿回去當容器用。後來才知他帶回村莊推動米撲滿，一天內就有30多位貧農響應，至今已帶動8個村莊的村民。每個月可回收超過500公斤稻米，足以維持28戶貧困人家食糧所需。

慈濟基金會表示，志工在助人時也啟發受助者善心，更讓他們知道幫助別人有多種方法，並鼓勵受助者成為助人者，即使環境貧困但只要心中有愛，也能助人並在心中感受幸福。

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  • 緬甸米撲滿持續發酵，越來越多村民響應，每個月已經可以累積五百公斤米去幫助更貧苦的貧民。（慈濟基金會提供）

    緬甸米撲滿持續發酵，越來越多村民響應，每個月已經可以累積五百公斤米去幫助更貧苦的貧民。（慈濟基金會提供）

  • 緬甸民眾煮飯時抓起一把米，存入另一個容器，成為米撲滿，每個月再捐出來，幫助更貧窮的貧民。（慈濟基金會提供）

    緬甸民眾煮飯時抓起一把米，存入另一個容器，成為米撲滿，每個月再捐出來，幫助更貧窮的貧民。（慈濟基金會提供）

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