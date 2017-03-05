員工福音！兩廳院新制服脫掉皮鞋、高跟鞋

兩廳院員工制服俐落，腳上改穿休閒鞋。（Shao-yen提供，王漢順攝）

2017-03-05 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕國家兩廳院員工制服，在設計師陳邵彥的操刀下，正式對外展示，大膽「解放」員工穿著，不止讓員工脫掉黑色嚴肅套裝，還脫掉女員工高跟鞋，整體造型以對比色塊不對襯剪裁的舒適俐落吸睛，更讓不穿襪的休閒鞋上身。

綜合媒體報導，服裝設計師陳劭彥設計理念，將兩廳院Logo與建築特色反映在「正職人員」與「點志工」的制服上，正職人員加大袖口設計，袖釦呈現兩廳院Logo，點志工的長大衣下緣後襬開衩，外套金屬扣環腰包外掛，整體設計沉穩端莊中不失年輕活力，方便員工工作。

亮點之一，更是不穿襪的休閒鞋，男員工脫掉皮鞋、女員工脫掉高跟鞋，被指是員工一大福音。