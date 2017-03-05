| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南古都馬拉松女選手休克 送醫搶救中 桃園7人登山1人落單 尋獲抵達管制口
 首頁 > 生活

員工福音！兩廳院新制服脫掉皮鞋、高跟鞋

兩廳院員工制服俐落，腳上改穿休閒鞋。（Shao-yen提供，王漢順攝）

2017-03-05  08:23

〔即時新聞／綜合報導〕國家兩廳院員工制服，在設計師陳邵彥的操刀下，正式對外展示，大膽「解放」員工穿著，不止讓員工脫掉黑色嚴肅套裝，還脫掉女員工高跟鞋，整體造型以對比色塊不對襯剪裁的舒適俐落吸睛，更讓不穿襪的休閒鞋上身。

綜合媒體報導，服裝設計師陳劭彥設計理念，將兩廳院Logo與建築特色反映在「正職人員」與「點志工」的制服上，正職人員加大袖口設計，袖釦呈現兩廳院Logo，點志工的長大衣下緣後襬開衩，外套金屬扣環腰包外掛，整體設計沉穩端莊中不失年輕活力，方便員工工作。

亮點之一，更是不穿襪的休閒鞋，男員工脫掉皮鞋、女員工脫掉高跟鞋，被指是員工一大福音。

點志工制服亦以兩廳院Logo線條色塊拼接做呼應，不對稱細節散發年輕活力。（Shao-yen提供，王漢順攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 休閒鞋 制服 國家兩廳院 陳邵彥 高跟鞋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：員工福音！兩廳院新制服脫掉皮鞋、高跟鞋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.