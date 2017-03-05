冷空氣維持到週三 吳德榮：北市低溫下探14度
2017-03-05 08:02
前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，預計這波冷空氣將持續到8日，期間台北市低溫可下探到14度，沿海空曠地區則有13度。（圖截自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今天（5日）晚間天氣開始轉變，北部地區深夜開始降雨，明晚北台灣低溫將下探15、16度。前氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，預計這波冷空氣將持續到週三（8日），期間台北市低溫可下探到14度，沿海空曠地區則有13度。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新歐洲中期預報中心模擬顯示，明天（6日）凌晨鋒面抵達，北台灣先轉有雨，東部、東南部隨後也轉為有局部雨，山區降雨較明顯，隨後「大陸冷氣團」緊接南下，北台灣氣溫降幅最大。週二、三（7、8日）北台灣整天濕冷，中部偶爾有局部短暫雨且氣溫也下降，南部仍為多雲到晴天氣。
貼文還提到，明日至週三的這波冷空氣，台北市最低溫約在14度左右、沿海空曠地區則有13度。週四至週六（9至11日）各地氣溫將逐漸回升，北台灣雖然也略回升，但因雲多、易降雨仍屬偏「濕涼」的天氣。
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