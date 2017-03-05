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台南古都馬拉松女選手休克 送醫搶救中 桃園7人登山1人落單 尋獲抵達管制口
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空污橘警戒 古都國際馬拉松萬名選手開跑

台南古都國際馬拉松於清晨五點四十五分天還沒亮凖時開跑。（記者蔡文居攝）

2017-03-05  07:30

〔記者蔡文居／台南報導〕2017第11屆台南古都國際馬拉松今天清晨開跑！這次馬拉松共有國內外選手1萬3000多人參加。環團則質疑目前為空污季節，要求比照世界衛生組織標準，PM2.5的24小時平均值超過25微克／立方公尺，就不適合舉辦路跑。

台南古都國際馬拉松為台南市唯一官方舉辦的馬拉松路跑活動，以古蹟及傳統特色小吃為特色，也是代表台南的城市馬拉松，今年由台南市政府結合台南市體育總會及台灣港務公司共同主辦。

馬拉松路跑活動，今天清晨5點45分在台南永華市政中心西側廣場，由台南市副市長張政源鳴槍起跑，計有1萬3000多名跑者報名，其中有235名外籍選手參加，共分為全程馬拉松組（42.195KM）、 半程馬拉松組（21.0975KM）、健康休閒組（4KM）3個組別。

不過，今天清晨，台南的空氣品質並不佳，AQI（空品指標）134，屬於對敏感族群不健康的等級。

台南市空污護自救會今天在賽事開跑後也發表聲明表示，台南市政府應該顧及參與活動上萬人的健康，調整馬拉松舉辦時間，更要積極向中央反應盡速成立跨部會空污管制小組，確實執行重大空污源管控，同時排入立法院優先法案，修改現行管制無效的空污法，才能釜底抽薪，解決空污問題。讓所有戶外活動與勞動的民眾，免除吸入第一級致癌細懸浮微粒的恐懼與傷害。

台南環盟理事長黃安調、要健康婆婆媽媽團秘書長邱春華則表示，PM2.5屬一級致癌物，求台南市政府停止於空污嚴重季節舉辦路跑，要求比照世界衛生組織標準，PM2.5的24小時平均值超過25微克／立方公尺，就不適合舉辦路跑。

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古都國際馬拉松清晨開跑！共有萬餘名跑者參加。（記者蔡文居攝）

參加健康休閒組（4KM）的跑者有不少小朋友參加。（記者蔡文居攝）

台南的空氣品質並不佳，AQI（空品指標）134，屬於對敏感族群不健康的等級。（記者蔡文居攝）

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