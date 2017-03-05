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鋒面報到各地轉濕冷 明晚北台灣低溫下探15度

氣象局指出，今晚天氣開始轉變，北部地區深夜開始降雨，明天各地天氣將變成濕冷，北台灣晚間溫度將下探15、16度。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-05  06:32

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（5日）全台多是穩定天氣，各地白天高溫約在24至28度之間，但到了晚間天氣開始轉變，北部地區深夜開始降雨，明天各地天氣將變成濕冷，北台灣晚間溫度將下探15、16度。

氣象局表示，今天東半部地區及午後的西半部山區有時也會有短暫小雨，其他地區則多維持穩定天氣，北部及宜花白天高溫約24、25度上下，中南部及台東更可達26至28度，晚上以後天氣將開始轉變，隨著鋒面接近，深夜北部地區就會開始降雨。

週一（6日）鋒面通過影響，白天全台各地降雨機率偏高，其中北台灣雨勢較明顯，鋒面通過以後緊接著大陸冷氣團南下，北台灣晚上就會降溫至15、16度，週二、週三（7日、8日）北台灣及中部、花蓮持續感受偏冷涼，南部地區也從週二這天開始轉涼。

空氣品質部分，今天雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），金門、馬祖、中部及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
16 ~ 27 18 ~ 29 20 ~ 29 18 ~ 26

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中至高量級。（取自氣象局網站）

今天雲嘉南地區為紅色警示，金門、馬祖、中部及高屏地區為橘色提醒，其他地區為良好到普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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