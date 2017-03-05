03/05 各報重點新聞一覽
自由時報
全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
去年台灣最暢銷的藥、降膽固醇必備藥物「冠脂妥」，驚爆有偽藥在市面上流通！食品藥物管理署已經查獲一批「幾可亂真」批號「MV503」的偽藥，但尚未掌握來源，總數也不清楚。原廠已停止供應此批號藥品，也通知藥局下架。
中國擴武 今年軍費4.5兆
中國軍費年年成長，中國全國人大會議發言人傅瑩昨天指出，今年中國國防費增長的幅度是七％左右。以中國去年國防預算九千五百四十三億元人民幣估算，今年將突破一兆元人民幣大關，是我國今年國防預算的十四倍，中國軍費成長的速度令人咋舌，也勢必增加我國防安全上的壓力。
南韓扒手王栽了 5人行竊全落網
南韓的祖師爺級扒手李泰相，三次來台試身手都滿載而歸，卻惹惱台灣警方，這回李泰相挑選一流的「推擋手、刀片手」，組成五人扒手精銳團，前天搭機來台打算好好搜刮一頓，昨在一○一大樓再次施展扒技時，台北市刑大肅竊組已黃雀在後，將五嫌一網打盡。
蘋果日報
女模命案 惡女見屍裝哭
陳姓女模遭性侵勒斃案，承辦警方昨透露，兇手程宇就訊時坦承預謀犯案，並指是女友梁思惠策劃性侵劫財，警方研判梁女是這起令人髮指的兇案主謀，梁女則矢口否認涉案，檢方昨以殺人等罪聲押兩人獲准。警方並透露，蛇蠍女梁女被帶到現場找屍體時，竟驚呼：「怎麼會這樣？」還佯裝哭泣，事後證明她全程在場目擊兇案，警方說：「她的表現太假掰、太冷血了！」
離譜護理師 po病患開顱照
太誇張，病患做開顱手術，竟被護理師偷拍po網。台北醫學大學附設醫院一名護理師日前在個人IG貼出患者接受開顱手術時臉部朝下的照片，還寫道「第一次看到大腦，心情還粉是激動著」。北醫昨天證實確有此事，台北巿衛生局表示，將約談北醫，若涉違法洩露病人隱私，最重罰款25萬元，醫病團體痛批「太不尊重患者」。
聯合報
台語瀕危 30年後滅亡？
台語是瀕危語言？文化部昨舉辦「國家語言發展法草案」首場公聽會，多位與會者指出，廿與卅歲世代的年輕人，會聽、說台語的不到五成，憂心台語「卅年後會滅亡」。他們呼籲成立台語電視台、台語發展委員會、台語教學老師改專職聘任。
冠軍降血脂藥「冠脂妥」 驚傳偽藥
全台有五十七萬多人使用的降血脂藥「冠脂妥」（十毫克包裝）驚傳偽藥，去年十月生產、批號「MV503」的冠脂妥出現另一種降血脂成分藥品，與原廠藥物不同，目前流向待追查，衛福部食藥署已要求各通路，醫療院所、藥局等全面下架，暫停販售該批號冠脂妥，呼籲民眾若家中有此批號藥品，退回原購買藥局。
中國時報
美國人權報告：台灣歧視外勞、陸配
美國國務院3日公布「2016年各國人權實踐報告」（Country Reports on Human Rights Practices for 2016），有關台灣部分指出，外籍勞工權益受剝削（exploitation）的情況，仍是美國對台灣人權問題的主要關切事項。這些外勞包括家事外勞及外籍漁工在內；報告也指出，外籍和大陸配偶，在台灣遭歧視。
在美接受CNN專訪 馬英九：美挑戰一中 台灣不會受益
前總統馬英九在美國有線電視新聞網（CNN）3日播出的專訪中表示，「一中政策」是美中關係基石，一旦受到挑戰，將導致嚴重後果，對台灣也沒有好處。當馬英九提到蔡英文總統時，還稱蔡為「我們的總統」。
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