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各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨

2017-03-05  05:52

〔中央社〕氣象局表示，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨；晚間鋒面接近，北部地區及金門、馬祖亦有局部短暫雨。

中央氣象局指出，今天風場轉為偏南風，天氣更溫暖，台灣上空雲量減少，白天各地都可以看到陽光，中南部尤其晴朗，降雨現象不多，僅東半部地區偶有局部短暫雨。

溫度方面，清晨各地低溫約在攝氏16至18度上下，白天高溫北部及宜花約24、25度上下，中南部及台東可達26至28度，與今天相比大致都有2、3度的升幅，各地日夜溫差大，清晨微涼，中午暖熱，請民眾留意變化適時調整穿著。

氣象局表示，晚上以後隨著鋒面接近，天氣將由北而南漸轉不穩定，後天清晨以前中部以北就會陸續開始下雨，且此波降雨持續時間長，請民眾留意天氣的轉變，外出記得攜帶雨具。

空氣品質預報資訊，今天雲嘉南地區紅色警示（對所有族群不健康），金馬、中部及高屏地區橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區良好到普通等級，指標污染物細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。

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