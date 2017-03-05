在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕

2017-03-05 00:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕日前於2月中赴韓旅遊卻失聯近兩周的兩位台灣女生，外交部稍早證實，兩人因涉及電信詐騙案被捕，韓國警方目前正進行相關調查，外交部表示，未來兩人將在韓接受司法審判，外交部駐韓代表將持續關注、提供必要協助。

這兩位於2月中到韓國旅遊的江姓與許姓女子，日前抵達韓國後即與家人失去聯繫，在台灣的家屬因擔心女兒安危，向政府展開求助協尋。幾經確認，外交部於晚間證實，兩人因涉電信詐騙案已於2月14、15日被捕，目前韓國警方已展開調查。