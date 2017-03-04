無言！遊客嗜山泉 玉山缺水還遭鋸管偷水
近來玉山園區乾旱無雨，塔塔加山泉取水口水位跟著降低，周邊的石頭也因此長滿青苔。（玉管處提供）
〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區近來因乾旱缺水，頻向遊客呼籲節約用水，但卻有遊客為了取用山泉，不惜鋸斷園區管線偷水，而工作人員察覺遊客中心水量減少後，也派員上山巡水，才發現管路早被人破壞，趕緊將管路接上修復，園區供水才恢復正常。
秋冬季節乾旱時期，玉山園區水源容易不足，加上近來高山也無明顯降雪，導致水源取自山泉的塔塔加園區，遊客中心用水跟著拉警報，除了取水口附近的石頭也因水位降低長滿青苔外，園區廁所也早已搬出大型儲桶蓄水備用，並每天固定派員巡水，確保用水穩定。
惟日前卻傳出園區的輸水管線，竟然被遊客鋸斷接水，工作人員在遊客中心發現水量不足，原本擔心管路是否又因劇烈溫差而爆管，派人上山巡查管線後，才發現在山區某處輸水管路，竟被人截斷水管，輸水中斷以致園區用水不足，當下立即通知人員前來修復，才及時解除缺水危機。
玉管處表示，常有遊客認為山泉水水質較好，便會帶著大水桶到園區取水，但像這樣公然破壞水管確實很少見，此舉不僅嚴重影響園區供水，任意破壞取水設施恐涉及刑法與賠償問題，希望民眾切勿以身試法。
玉管處也說，過去常有遊覽車的遊客會拿著容器到飲水機取用熱水，雖然園區公共設施就是要讓民眾使用，但因山區水源不足，加上又是乾旱期，水源供應變得更加困難，呼籲遊客要發揮公德心，在缺水季節儘量節約，不要浪費山區得來不易的水資源。
玉山塔塔加園區輸水管線遭人截斷取水，工作人員巡查管路發現後，立即將被鋸斷的水管接上修復。（玉管處提供）
近來玉山園區乾旱無雨，塔塔加山泉取水口水位降低，周邊石頭因此布滿青苔。（玉管處提供）
近來玉山園區乾旱無雨，塔塔加遊客中心為防缺水，公廁前也搬來大型儲桶蓄水備用。（玉管處提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女模遺體外衣完整內衣褲消失 法醫高大成解密
- 薩德震撼彈 中國下遊韓禁令
- 比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命
- 全家出動 小爪水獺9口賣萌
- 消保官抽查電影造型塑膠杯 4款不合格
- 蔡星瑀老外臉 校園遭霸凌
- 《小檔案》 家庭責任醫師制度 落實預防醫學
- 龜山第三運動公園 天幕球場啟用
- 枯水期秘境 大地谷遊客止步
- 女兒坦承出櫃遭性侵 狼父：讓她了解與男人做愛更棒
- 揚軍威 川普︰航母增至12艘
- 安麗盃》20年來首次 台將無人晉級8強
- 安麗盃的故事／小舒淇大驚奇 逆轉世界第六
- HBL今開戰 普門滬江有「后」望 新人后落永仁
- 小田園升級版 3校換季種稻
- 花蓮改善灌排 千頃農田可望優先納灌區
- 美國機場捕獲野生胡歌！鬍渣帥臉Man到不行
- 玖壹壹健志跨刀 TY.新歌MV點閱破50萬
- 菜鳥K歌第2名 胡智為今打虎
- 藝術家迷離色彩 Moncler隱形術
- 卡莉模仿女神 俏皮自拍
- 魏少飆45分徒勞 雷霆不敵拓荒者
- 林柏妤逛街偷練舞 被虧像樹懶
- 鹿野桐花大道沒了 改遊客庄賞花
- 退將赴中言行 林全：應適當規範
- 【浮世男女】朋友，我好想你
- 大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出3注
- 辛龍中樂透事件 又見烏龍爆料
- 《全市飲翡翠水》板二配水池延宕 市府、台水交鋒
- 自由廣場》後山皇帝看司改
- 校長也要授課 瑞祥高中林香吟打頭陣
- 自由談》台灣和魔鬼做了交易
- 男歌手老臉被當大叔 實際年齡竟是這樣
- （嘉縣）鹽業鐵橋拆了 文史人士辦告別式
- 智能路燈管理 桃園高鐵周邊先試辦
- 《33愛耳日》聽障國手吳思穎 分享心路歷程
- 中職聯軍3「兄弟」 馬不停蹄抗韓
- 竹縣快捷8號公車新增4站 5月上路
- 浪花兄弟熄火 勇士146場未連敗中止
- 經典賽》台灣隊大賽前集體動員球迷 「我們洛杉磯見」（影音）
標題：無言！遊客嗜山泉 玉山缺水還遭鋸管偷水
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email