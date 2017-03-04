無言！遊客嗜山泉 玉山缺水還遭鋸管偷水

近來玉山園區乾旱無雨，塔塔加山泉取水口水位跟著降低，周邊的石頭也因此長滿青苔。（玉管處提供）

2017-03-04 23:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區近來因乾旱缺水，頻向遊客呼籲節約用水，但卻有遊客為了取用山泉，不惜鋸斷園區管線偷水，而工作人員察覺遊客中心水量減少後，也派員上山巡水，才發現管路早被人破壞，趕緊將管路接上修復，園區供水才恢復正常。

秋冬季節乾旱時期，玉山園區水源容易不足，加上近來高山也無明顯降雪，導致水源取自山泉的塔塔加園區，遊客中心用水跟著拉警報，除了取水口附近的石頭也因水位降低長滿青苔外，園區廁所也早已搬出大型儲桶蓄水備用，並每天固定派員巡水，確保用水穩定。

惟日前卻傳出園區的輸水管線，竟然被遊客鋸斷接水，工作人員在遊客中心發現水量不足，原本擔心管路是否又因劇烈溫差而爆管，派人上山巡查管線後，才發現在山區某處輸水管路，竟被人截斷水管，輸水中斷以致園區用水不足，當下立即通知人員前來修復，才及時解除缺水危機。

玉管處表示，常有遊客認為山泉水水質較好，便會帶著大水桶到園區取水，但像這樣公然破壞水管確實很少見，此舉不僅嚴重影響園區供水，任意破壞取水設施恐涉及刑法與賠償問題，希望民眾切勿以身試法。

玉管處也說，過去常有遊覽車的遊客會拿著容器到飲水機取用熱水，雖然園區公共設施就是要讓民眾使用，但因山區水源不足，加上又是乾旱期，水源供應變得更加困難，呼籲遊客要發揮公德心，在缺水季節儘量節約，不要浪費山區得來不易的水資源。

玉山塔塔加園區輸水管線遭人截斷取水，工作人員巡查管路發現後，立即將被鋸斷的水管接上修復。（玉管處提供）

近來玉山園區乾旱無雨，塔塔加山泉取水口水位降低，周邊石頭因此布滿青苔。（玉管處提供）