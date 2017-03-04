忙完急診跑救護 正妹護理師：我想救人！
蔡慧敏是急診室護理師，下了班就到消防分隊擔任救護義消。（記者鄭淑婷攝）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在桃園市中壢區壢新醫院擔任急診室護理師的蔡慧敏，下了班她就到消防局四大隊平鎮及山峰消防分隊擔任救護義消，年僅22歲的她已有2年護理師、3年救護義消經驗，身兼兩個最「爆肝」的工作，每天大概只睡6小時，蔡慧敏卻樂在其中、從沒倦怠，她笑說：「因為我想救人！」今年119消防節，她獲選績優救護義消。
蔡慧敏說，就讀新生醫專時到消防分隊做志工服務，隊上學長得知她念的是護理科，便邀她加入救護義消，當時她下了課就往消防隊衝，畢業後先後在衛福部桃園醫院及壢新醫院急診室任職，下了班她依然換上制服跑救護，朋友形容她的生活：「不是在急診室工作，就是往消防隊的路上。」
急診室跟跑救護都在救人的最前線，蔡慧敏對這2份工作情有獨鍾，她說，小時候因家境關係受到很多幫助，護理科、急診室工作及救護義消，讓她可以幫助更多的人。
去年除夕夜龍潭發生縱火案，蔡慧敏正好在隊上值勤，她跟著隊員將傷者送到國軍桃園總醫院，因傷者人數多、急診室需要人力，蔡慧敏立即轉換身分，加入急診護理師行列，談及這3年來最特別的救護經驗，她笑說：「應該是載到自己的同事吧。」
蔡慧敏1年多前升任副小隊長，是救護義消中最年輕的幹部，去年她服勤時數將近700小時，她表示，剛開始加入有點徬徨，曾因自己是護理科出身，訓練時的標準比別人高，壓力大到躲到廁所大哭，幸好分隊長巫秀欽像爸爸般指導她，分隊就像一個大家庭，大夥一起完成救人的使命。
消防局緊急救護科表示，希望有更多人能投入救護義消行列，招募對象從20歲到60歲，只要對緊急救護工作有熱忱的民眾都可加入，可就近向消防分隊或消防局報名，目前桃園市共有147名救護義消。
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