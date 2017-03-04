不想變成邪惡城市 金門發起反賭場聯盟
2017-03-04 22:59
〔記者吳正庭／金門報導〕金門地方人士今天在台、澎相關團體聲援下，發起成立「金門反賭場聯盟」，強力宣示不讓金門從「戰場」變成「賭場」，誓把賭場阻絕於境外。
金門反賭場聯盟發起人楊再平、洪德舜、莊西進、許永面及青年代表林忻棣、吳祁攸等人，在金門縣議會舉行發起聯盟成立說明會，台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳、澎湖反賭場聯盟代表翁珍聖等人跨海聲援。
何宗勳強烈呼籲，朝野政黨應協力廢除離島建設條例10-2條，也就是所謂的「博弈條款」，並給離島一條「光明正大」的永續發展之路與機會。
楊再平指出，賭性的邪惡不僅摧毀一個人的價值觀，更會影響家庭和諧與社會安定；對下一代的影響尤其深遠；絕不能讓金門由幸福的城市變為邪惡的城市。
楊再平等人質疑，「振興金門經濟、開創金門的前途」與「觀光博弈」有直接關係嗎? 一旦金門有了賭場，還有哪一位父母敢將他的孩子送來金門讀書? 金門還能成為大學島嗎?
楊再平等人表示，將盡快展開「反賭場」相關論述，要求縣府表態，並呼籲促賭方停止相關連署行動。
副縣長吳成典表示，縣府對博弈並無特別立場，一切以民意為依歸。
一項名為「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5％觀光博弈？」的地方性公投案，目前正在民間進行連署，預定4月3日即可得知能否成案訴諸公投；依據相關規定，金門的連署門檻是5178人。
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