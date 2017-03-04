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嘉義玉女小番茄 廚藝名家品嚐直說甜

嘉義縣豐碩果園的玉女小番茄，晶瑩剔透。（記者林宜樟攝）

2017-03-04  22:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉豐碩果園負責人沈朝富以牛奶製成的酵素栽培玉女小番茄，獲得農委會產銷履歷達人殊榮，今天粵港澳餐飲廚藝協會主席、法國藍帶美食協會亞太區秘書長黎志華等十二位香港廚藝界人士前來豐碩果園參訪，廚藝名家們吃到酸甜適中、皮薄多汁的玉女小番茄，驚呼「有夠甜」。

粵港澳餐飲廚藝協會成員曾多次到台灣參訪交流，曾在一場交流會上品嚐到玉女小番茄，當時念念不忘，因此今年的參訪交流特別安排到嘉義的豐碩果園品嚐，並到溫室果園參觀小番茄的栽培過程，親身體驗採摘品嚐；黎志華說，小番茄可用在沙拉、涼菜等料理，嘉義的小番茄非常甜，讓人印象深刻。

嘉義縣副縣長吳芳銘、縣議員林緗亭、王啓澧等也到場參觀，吳芳銘說，嘉義的玉女小番茄全國知名，獲獎連連，農友們以專業栽培，精益求精，是嘉義縣重要的精緻農業作物，更獲得國際人士肯定。

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  • 粵港澳餐飲廚藝協會主席、法國藍帶美食協會亞太區秘書長黎志華（中）、嘉義縣副縣長吳芳銘（右）及豐碩果園負責人沈朝富（左）。（記者林宜樟攝）

    粵港澳餐飲廚藝協會主席、法國藍帶美食協會亞太區秘書長黎志華（中）、嘉義縣副縣長吳芳銘（右）及豐碩果園負責人沈朝富（左）。（記者林宜樟攝）

  • 粵港澳餐飲廚藝協會主席、法國藍帶美食協會亞太區秘書長黎志華（中）等參觀豐碩果園。（記者林宜樟攝）

    粵港澳餐飲廚藝協會主席、法國藍帶美食協會亞太區秘書長黎志華（中）等參觀豐碩果園。（記者林宜樟攝）

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