食安教育！ 就從「市場小旅行」開始
2017-03-04 21:34
彰化市南郭國小學生來到彰化市民生市場小旅行，肉鬆店阿嬤歡迎小朋友再來逛菜市場。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕食安教育就從市場小旅行開始！彰化市南郭國小資優資源班學生，今天展開彰化市民生市場的小旅行，由在地經營食堂的業者詹玲涓帶領下，走訪豬肉攤、肉鬆店、雜貨店、魚丸店、雜貨店、電器行與修皮鞋店等等，由小學生日前先來田野調查，今天再親自擔任小小導覽員。
南郭國小教師陳宥妤表示，希望透過「市場小旅行」，回到最貼近生活的市場，找到屬於大多數人的記憶，同時事先採買市場的食材進行簡單料理，再安排學生在攤商試吃，讓食物、食材與市場串連起來。
「這真是太好了！」肉鬆業者林清安、洪素蘭表示，現代小孩只知道便利商店、生鮮超市，看到小朋友走進傳統市場，真的非常開心；他們夫妻在市場做生意，在店攤上搭小閣樓，就這樣店住合一，還拉拔小孩長大，如今不住菜市場，但菜市場就是生活重心。
魚丸店老闆吳和泉說明堅持現場製作魚丸，就是要讓品質看得到；雜貨店阿嬤王連碧綢，83歲找錢完全不必算盤跟計算機；修皮鞋店的鄭信輝、鄭國賢父子檔，從皮鞋修到皮包，通通都在行。
小朋友與家長參加「菜市場小旅行」後，都說「菜市場太好玩」，菜市場可以跟老闆聊天，可以直接看到食材的原貌，以後要多多來菜市場玩！
民生市場自治會委員李文德說，「歡迎小朋友來菜市場」，一起認識菜市場最美好的人情味。
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