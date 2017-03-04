| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬來西亞驅逐北韓大使 限48小時離境 外交部今證實：4台男在紐國機場遭扣押
 首頁 > 生活

想吃香蕉再等等 農委會：5、6月不再貴桑桑

2017-03-04  21:28

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到去年9月莫蘭蒂、梅姬等颱風影響，半年多來國內香蕉價格居高不下。農委會指出，隨著天氣回暖，春蕉上市，價格逐漸下滑，預估5、6月受到災損的香蕉能恢復往年供應量，屆時價格還會大幅下滑，想吃香蕉的人可以再等等。

台北果菜批發市場香蕉平均批發價在1月15日創下每公斤104.5元的史上天價，2月25日香蕉平均批發價跌破每公斤90元後，持續下滑，今天香蕉平均批發價每公斤76.6元。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說，隨著天氣溫暖，3月份香蕉產量逐漸增加，價格也慢慢回穩，他坦言目前香蕉價格「還算太高」，但隨著夏季到來，還會一路下探。

蘇茂祥說，往年夏季香蕉平均批發價會跌至每公斤10元甚至個位數，因為民眾夏天喜歡吃西瓜、荔枝和芒果等多汁富含水分的水果，不喜歡吃香蕉。且去年颱風災損影響的香蕉，預計5、6月可恢復正常供應量。

他現在比較擔心屆時香蕉價格恐大幅下滑，農委會可能反而要促銷香蕉了，請民眾多加選購了。

廣告
  • 受到去年颱風影響，半年多來國內香蕉價格居高不下。（記者吳欣恬攝）

    受到去年颱風影響，半年多來國內香蕉價格居高不下。（記者吳欣恬攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 農委會 香蕉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：想吃香蕉再等等 農委會：5、6月不再貴桑桑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.