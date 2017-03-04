想吃香蕉再等等 農委會：5、6月不再貴桑桑

2017-03-04 21:28

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到去年9月莫蘭蒂、梅姬等颱風影響，半年多來國內香蕉價格居高不下。農委會指出，隨著天氣回暖，春蕉上市，價格逐漸下滑，預估5、6月受到災損的香蕉能恢復往年供應量，屆時價格還會大幅下滑，想吃香蕉的人可以再等等。

台北果菜批發市場香蕉平均批發價在1月15日創下每公斤104.5元的史上天價，2月25日香蕉平均批發價跌破每公斤90元後，持續下滑，今天香蕉平均批發價每公斤76.6元。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說，隨著天氣溫暖，3月份香蕉產量逐漸增加，價格也慢慢回穩，他坦言目前香蕉價格「還算太高」，但隨著夏季到來，還會一路下探。

蘇茂祥說，往年夏季香蕉平均批發價會跌至每公斤10元甚至個位數，因為民眾夏天喜歡吃西瓜、荔枝和芒果等多汁富含水分的水果，不喜歡吃香蕉。且去年颱風災損影響的香蕉，預計5、6月可恢復正常供應量。

他現在比較擔心屆時香蕉價格恐大幅下滑，農委會可能反而要促銷香蕉了，請民眾多加選購了。