〈虎頭埤八景〉 楊文男為王則修古詩作曲

2017-03-04 21:31

［記者劉婉君／台南報導］今年適逢新化虎頭埤建造170年，也是清朝秀才王則修150歲冥誕，新化區公所邀請新化出身的音樂家楊文男，為王則修的古詩〈虎頭埤八景〉作曲，將於11日下午3點，在楊逵文學館前的「2017楊逵春光紀念音樂會」中發表，由楊文男室內管弦樂團演奏，新化國小合唱團老師蘇青宏獨唱。

楊文男從國立藝專畢業後，即進入台灣省交響樂團擔任巴松管首席樂手，20歲就離開新化奮鬥，每次向他人介紹故鄉時，總會提起台灣第一座水庫—虎頭埤，現年72歲的他，近年來雖已移居台中，但一有空總愛回新化拜訪老友，也常想起兒時在虎頭埤遊玩的情景。

楊文男說，虎頭埤的天然景色很漂亮，關子嶺有吳晉淮創作的〈關仔嶺之戀〉，虎頭埤卻一直沒有自己的主題曲，希望〈虎頭埤八景〉能和〈關仔嶺之戀〉一樣，被很多人傳唱，也期盼未來能有人為虎頭埤另作新曲。

「楊逵春光紀念音樂會」當天還將演唱去年發表的李勤岸作詞、林得恩作曲〈用鋤頭寫詩—寫互楊逵〉，金馬影帝歐威之女黃詩媛重新編曲的〈壓袂扁的玫瑰花〉，也將由4位新化國小老師重唱，另有新化地區國中、小學合唱團、曼陀林、直笛樂團表演。