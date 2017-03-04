高雄春天藝術節草地音樂會 6000多人進場看電影

高雄春天藝術節草地音樂會今晚在美術館草坡演出知名電影「阿瑪迪斯」。（記者張忠義攝）

2017-03-04 20:53

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄春天藝術節草地音樂會今晚在高美館大草坡演出知名電影「阿瑪迪斯」，吸引六千多名觀眾進場欣賞。

「阿瑪迪斯」草地音樂會由樂迷最熟悉的高雄市交響樂團，與著名的高雄室內合唱團50名專業歌手，現場演出莫札特眾多音樂鉅作，包括：費加洛婚禮、魔笛、20號降D調鋼琴協奏曲、21號C大調鋼琴協奏曲、D小調安魂曲等不同編制與演出形式之精粹。

現場演繹莫札特眾多耳熟能詳之作，讓民眾更能了解莫札特的天才驕狂與宮廷哀愁。