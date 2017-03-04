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台南開春首場就博會 24人當場找到工作

2017-03-04  21:06

［記者劉婉君／台南報導］台南市開春首場「台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行，共有95家廠商釋出3804個工作機會，吸引逾2800人前往求職，初步媒合率51.5%，還有24人現場錄取，開心回家。

南市開春第1場大型徵才活動，有23家廠商共提供895個薪資超過30K的職缺，其中，薪水達50K的更有145個，南科園區也有台積電、聯電、群創、友達光電、台灣穗高等廠商參加，共提供694個工作機會，活動一開始就吸引求職人潮湧入。

市長賴清德致詞時表示，「呷飯皇帝大」是他上任以來最重要的施政目標，積極招商、開闢新工業區，不僅科技業，對傳產業也很重視，失業率從縣市合併前的5.2%，下降到現在的3.8%。觀光產業方面，台南的觀光客7年來也已達到2000萬人次，住宿達300萬人次，帶動周邊交通、食品、服務等產業發展，帶來更多就業機會。

勞工局也與電信業者合作，設置「數位求職專區」，提供5台平板電腦供求職民眾查詢，並安排「求職順利接駁車」，方便民眾從善化火車站抵達活動會場，場邊還有台南醫院新化分院的義診暨大腸癌篩檢，以及求職托兒專區、面試模擬、履歷健檢、妝髮水噹噹等服務。

此外，4月15日在南紡購物中心還將有一場中型徵才活動；市府約聘僱臨時人員統一招考，則將於4月29日舉行，職訓就服中心呼籲有意參加的市民可把握機會提早準備。

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  • 台南市開春第一場大型徵才活動今天在善化舉行。（記者劉婉君攝）

    台南市開春第一場大型徵才活動今天在善化舉行。（記者劉婉君攝）

  • 台南市開春第一場大型徵才活動今天在善化舉行．（記者劉婉君攝）

    台南市開春第一場大型徵才活動今天在善化舉行．（記者劉婉君攝）

  • 台南市大型徵才活動現場設有求職托兒專區，讓父母可以安心找工作。（記者劉婉君攝）

    台南市大型徵才活動現場設有求職托兒專區，讓父母可以安心找工作。（記者劉婉君攝）

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