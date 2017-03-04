明白天續回暖 晚間鋒面接近 中部以北開始降雨
2017-03-04 21:21
明天（5日）白天各地都可以見到陽光，氣溫與今天相比約有2、3度的升幅，但日夜溫差大；晚上隨著鋒面接近，天氣將由北而南漸轉不穩定，中部以北地區將會陸續開始下雨。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕明天（5日）的天氣將會更溫暖，白天各地都可以見到陽光，氣溫與今天相比約有2、3度的升幅，日夜溫差大；到了晚上隨著鋒面接近，天氣將由北而南漸轉不穩定，中部以北地區將會陸續開始下雨。
中央氣象局指出，由於明天風場轉為偏南風，天氣會更溫暖，台灣上空雲量較少，白天各地都可以見到陽光，中南部尤其晴朗，降雨現象不多，僅東半部地區偶有局部短暫雨；晚上隨著鋒面接近，天氣將由北而南漸轉不穩定，後天清晨以前，中部以北地區就會陸續開始下雨，且此波降雨持續時間長，提醒民眾留意天氣的轉變，外出時記得攜帶雨具。
氣溫方面，清晨各地的低溫約在16度至18度上下。白天的高溫，北部、宜蘭及花蓮地區約24、25度上下，中南部及台東地區可達26至28度，與今天相比大致都有2、3度的升幅，清晨微涼，中午暖熱，各地日夜溫差大。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，下週一至下週三（6至8日）受到鋒面及濕冷空氣影響，自下週一凌晨起，由於水氣較多，北台灣將再度轉為濕冷天氣，台北地區可能出現14度低溫，中部也會受到輕微影響、氣溫略降，山區偶有局部雨，而南部受到的影響較小。
空氣品質方面，雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），金馬、中部及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物細懸浮微粒。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- NBA》超衰！才簽約7天 老牌後衛又報銷
- 自由開講》從「一中承諾書」看學術環境的衰敗
- 苗栗新中橫 去年10公里災修1500萬
- 鹿野桐花大道沒了 改遊客庄賞花
- 黑人風光回母校 雙胞胎不賞臉
- 中職》教球迷練新曲 統一獅啦啦隊Uni-girls提前熱身
- 閨密誘殺 小模遭性侵勒斃
- 讓阿姨看陰莖是否長大了… 中國性教育課本惹議
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 【聊齋聊天室】詭屋
- 誤植1棵陰香 花1萬元砍除
- 練球禁釘鞋 不是南韓在搞鬼
- 為了反川普 老X教授準備申請當美國公民！
- 被蔡正元諷龜孫子 羅智強：為「黨內不互打」吞忍
- 賴清德送柯文哲醫師公事包 柯笑回：沒機會用啦
- NBA》差1助攻追平張大帥 魏少再砍鬼神數據
- 扯！婦人疑不勝酒力醉倒廚房 食物燒焦險釀災
- 員山阿玉山林道登山落單未歸 同行山友求救
- 辛龍中樂透事件 又見烏龍爆料
- 菜鳥K歌第2名 胡智為今打虎
- 嚇！出海賞鯨竟賞到浮屍
- 洪秀柱：中華民國憲法沒有台獨空間
- 中職》連2年交手日本隊 林泓育：台日差距不大
- 海軍陸戰隊虐狗案 2名涉案志願役官兵遭汰除
- 《三生》又爆爭議 楊冪微博被灌爆
- 《夜光家族》改時段 鐵粉拒聽光禹醞釀跳槽
- 袁定文︰賽程安排 有利台灣晉級
- THREE慶THREE 王心恬桃蜜魅力─品牌來台3週年 限量魅光桃蜜彩粧組誘人
- 擇日再選 永靖農會理監事難產
- （贈獎）金來沅暌違12年會台粉 自爆被小鮮肉夾殺開始愛美
- 旗津觀光假鈔換真鈔 3男被逮
- 張敏被爆閃電離婚 為小10歲新歡開公司
- 《嘉市試辦家醫責任制》基層醫師7成反對
- 台日漁業會議落幕 維持現行作業方式
- 涉嫌設局殺閨密 梁思惠辯：我和她情同姊妹
- 緊貼男伴胯下 野砲女星再秀高難度體位
- 結合社區 花蓮打造30公頃水田濕地
- 亮紅燈還飛速闖過 大貨車險撞放學小學生…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：明白天續回暖 晚間鋒面接近 中部以北開始降雨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分