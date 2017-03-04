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明白天續回暖 晚間鋒面接近 中部以北開始降雨

明天（5日）白天各地都可以見到陽光，氣溫與今天相比約有2、3度的升幅，但日夜溫差大；晚上隨著鋒面接近，天氣將由北而南漸轉不穩定，中部以北地區將會陸續開始下雨。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-04  21:21

〔即時新聞／綜合報導〕明天（5日）的天氣將會更溫暖，白天各地都可以見到陽光，氣溫與今天相比約有2、3度的升幅，日夜溫差大；到了晚上隨著鋒面接近，天氣將由北而南漸轉不穩定，中部以北地區將會陸續開始下雨。

中央氣象局指出，由於明天風場轉為偏南風，天氣會更溫暖，台灣上空雲量較少，白天各地都可以見到陽光，中南部尤其晴朗，降雨現象不多，僅東半部地區偶有局部短暫雨；晚上隨著鋒面接近，天氣將由北而南漸轉不穩定，後天清晨以前，中部以北地區就會陸續開始下雨，且此波降雨持續時間長，提醒民眾留意天氣的轉變，外出時記得攜帶雨具。

氣溫方面，清晨各地的低溫約在16度至18度上下。白天的高溫，北部、宜蘭及花蓮地區約24、25度上下，中南部及台東地區可達26至28度，與今天相比大致都有2、3度的升幅，清晨微涼，中午暖熱，各地日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，下週一至下週三（6至8日）受到鋒面及濕冷空氣影響，自下週一凌晨起，由於水氣較多，北台灣將再度轉為濕冷天氣，台北地區可能出現14度低溫，中部也會受到輕微影響、氣溫略降，山區偶有局部雨，而南部受到的影響較小。

空氣品質方面，雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），金馬、中部及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物細懸浮微粒。

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  • 明清晨各地的低溫約在16度至18度上下。白天的高溫，北部、宜蘭及花蓮地區約24、25度上下，中南部及台東地區可達26至28度。（圖擷取自中央氣象局）

    明清晨各地的低溫約在16度至18度上下。白天的高溫，北部、宜蘭及花蓮地區約24、25度上下，中南部及台東地區可達26至28度。（圖擷取自中央氣象局）

  • 空氣品質方面，雲嘉南地區為紅色警示，金馬、中部及高屏地區維橘色提醒，其他地區為良好到普通等級，指標污染物細懸浮微粒。（圖擷取自環保署）

    空氣品質方面，雲嘉南地區為紅色警示，金馬、中部及高屏地區維橘色提醒，其他地區為良好到普通等級，指標污染物細懸浮微粒。（圖擷取自環保署）

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