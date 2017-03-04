枋寮肉鴨場確認H5N8 週邊23禽場列「疫」級戰區

2017-03-04 20:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕禽流感持續發燒，且有南延趨勢，屏東縣枋寮鄉1間肉鴨牧場，昨天晚上驗出高病原性的H5N8病毒，今早進行撲殺，1456隻肉鴨全數撲殺，而該牧場半徑1公里內的禽場還高達23間，現在全都得受監測檢驗，附近養禽人家現在是人心惶惶。

位在枋寮鄉大響營段與佳冬鄉佳農段的該肉鴨牧場，本月1日採樣後將檢體送往行政院農委會家畜衛生試驗所作上市前檢驗，但卻遭驗出該場的檢體確診H5N8亞型高病原性禽流感陽性，前晚該所通報屏東縣政府，屏東縣府家畜疾病防治所不敢大意，啟動防疫機制，一早就到場撲殺全場1456隻肉鴨。

屏東縣政府家畜疾病防治所長李永文表示，肉鴨感染的徵兆並不明顯，畜主不易察覺，但仍能由飲食量、飲水量，或產蛋率下降判斷，目前除督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險，更因H5N8確診，已同步啟動該場半徑1公里內的養禽場監測採樣工作。

該爆發禽流感的牧場位於枋寮、佳冬交界，半徑一公里內還有屬枋寮鄉16間、佳冬鄉7間共23間禽場，密度極高，防疫人員形容為防疫「疫」級戰區，附近畜主見到大批著白衣的防疫人員進出，現在自己的場更要受檢受監測，是人心惶惶，家畜疾病防治所呼籲，畜主應注意場區內禽隻健康狀態，如發現異常，立即主動通報，避免讓疫情擴散。

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