2017台南藝術節今登場 新營踩街氣氛歡樂
法國團員在新營街頭踩街表演，氣氛歡樂。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕2017台南藝術節今天登場，下午3點多在新營封街舉辦踩街開幕表演，由法國表演特快車劇團帶來華麗盛大的《鼓手與娃娃進行曲》，氣氛歡樂，人潮擠滿街道圍觀，報以熱烈掌聲，歡迎法國團隊遠道而來，展現台南人的熱情。
副市長張政源說，第6年舉辦的台南藝術節，創意更加推陳出新，到5月21日推出「國際經典」、「臺灣精湛」、「城市舞臺」三大系列戲劇、舞蹈與音樂等多元展演。
法國表演特快車劇團今天下午在新營的踩街開幕表演《鼓手與娃娃進行曲》，吸引人潮上街爭睹踩街表演，團員擊鼓在街上跳舞前進，一邊和圍觀民眾互動，甚至爬上號誌箱，搞笑動作引來觀眾歡笑聲。
特別的是有3位女團員好像「穿上」一樓高的圓形舞裙高唱舞台劇，十分吸睛，觀眾爭相拍照，打響台南藝術節的第一幕演出。
文化局說，「國際經典」邀請享譽全球的高音美聲天后莎拉·布萊曼將首度在台南開唱，「月光女神－莎拉·布萊曼演唱會」3月11日在市立體育場登場，首度登台的還有日本經典作品《銀河鐵道之夜》，喜愛交響樂的也有辛辛那提大眾管弦樂團《好萊塢璀璨之夜》、新加坡re: mix室內樂團《琴影協奏經典》及《超擊狂想－德國擊樂二重奏DoubleBeats》。
「臺灣精湛」有台灣「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來世界首演的《心中有魔鬼》，而故事工廠首度打造、集結眾多藝人演出的魔幻愛情音樂劇《千面惡女》，並有爆笑歡樂的《搞笑者們 4.0》等。
城市舞臺系列，今年結合廟宇、古蹟甚至海濱沙灘等台南限定風貌，為場地量身訂做14檔節目演出，有鶯藝歌劇團在大觀音亭興濟宮演出《月老說姻緣》、阿伯樂戲工場在麻豆總爺藝文中心呈獻《糖甘蜜甜》、稻草人現代舞蹈團攜手老爺行旅攜手在飯店房間演出《不‧在場》。
文化局指出，各節目票劵已開始販售，並推出3種專屬優惠套票，回饋愛好藝術者。
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法國團員爬上號誌箱搞笑和觀眾互動。（記者楊金城攝）
法國團隊擊鼓、女團員登上1樓高的舞裙街頭表演。（記者楊金城攝）
3位女團員好像「穿上」一樓高的圓形舞裙高唱舞台劇，十分吸睛，觀眾爭相拍照。（記者楊金城攝）
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