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「從田間到餐桌」 斗南鎮農會帶消費者下田

斗南鎮農會舉辦田間教室把消費者帶到田間採收馬鈴薯，進而認識食材生長過程。（記者黃淑莉攝）

2017-03-04  20:30

［記者黃淑莉／雲林報導］為讓消費者更認識食材，雲林斗南鎮農會與連鎖餐飲業者合作今天辦理田間教室，把消費者帶到田間採收馬鈴薯、插秧，第一次體驗農務，大人、小孩開心又難忘。

食安問題頻傳，消費者對食材來源關心，斗南鎮農會與大埤鄉三結社會及王品石二鍋共同舉辦田間教室活動，將消費者帶到產地看到食材生長環境、栽種過程及採收農作物。

斗南鎮農會供銷部主任張耀裕表示，許多民眾吃薯條不知道馬鈴薯從哪來？斗南馬鈴薯栽種面積約5、600公頃，產量佔全國2分之1，春節前後是馬鈴薯產季。

為讓消費者進一步認識馬鈴薯生長及食用部分，採收後，大家一起到三結社區料理馬鈴薯，有焢窯、烤、炸馬鈴薯，透過活動讓孩子了解食物來源。

蔡小姐說，從小在都市長大她與孩子都是第一次下田，手碰泥土感覺很好，孩子也玩得很開心。

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  • 斗南鎮農會舉辦田間教室把消費者帶到田間採收馬鈴薯，進而認識食材生長過程。（記者黃淑莉攝）

    斗南鎮農會舉辦田間教室把消費者帶到田間採收馬鈴薯，進而認識食材生長過程。（記者黃淑莉攝）

  • 斗南鎮農會舉辦田間教室把消費者帶到田間，讓他們認識食材生長過程及環境。（記者黃淑莉攝）

    斗南鎮農會舉辦田間教室把消費者帶到田間，讓他們認識食材生長過程及環境。（記者黃淑莉攝）

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