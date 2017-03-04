94強！桌球國手阿嬤「菜刀控球」
林白菊阿嬤的國手實力不是蓋的，拿起豬肉攤的菜刀展現「菜刀控球」絕技。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕絕技！把桌球拍變成菜刀，80歲國手阿嬤林白菊，用菜刀照樣可以完美控球，連續100下都不成問題，成為彰化市民生市場的豬肉攤傳奇！
今天彰化市民生市場有場「砧板對決」，彰化市南郭國小學生展開「市場小旅行」，學生林諺呈挑戰豬肉攤的國手阿嬤林白菊，直接在菜市場豬肉攤前走道，擺上鐵桌並放上大大的砧板當球桌，林白菊小試身手，全場尖叫聲不斷。
學生要求林白菊展現「菜刀控球」絕技，林白菊馬上拿起菜刀來控球，看得全場「瞠目結舌」，林白菊笑著說，打桌球的入門就是從控球開始，也就是拿著球拍可以連續把球朝上連打100下；而菜刀來控球，也是相同道理，只是把球拍換上菜刀，完全不受影響。
林白菊的豬肉攤在民生市場，是傳承父親超過一甲子的老字號，林白菊一大早就來顧店，晚上照常勤練一個多小時的桌球，林白菊自豪的說，「這就是我的養生之道」，除了血壓較高以外，身體健康，健步如飛。
林白菊說，她對桌球情有獨鐘，自己找上俱樂部去打桌球，因為每天零用錢有1塊錢，但是打輸1局就要付4角，打輸3局會「優待」2毛錢，所以每天只可以輸3局，「為了不要輸」，才可以多打幾局，所以「進步神速」。
林白菊打起桌球很有心得，開始挑戰比賽，不只是在縣賽、省賽都獲得佳績，還取得國手資格，前進外國去比賽，曾拿下在日本舉行的亞洲盃排名32名，還擔任教練多年，現在還勤練桌球，照樣參加桌球分齡比賽，桌球就是她的養生之道。
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林白菊阿嬤的國手實力不是蓋的，拿起豬肉攤的菜刀展現「菜刀控球」絕技。（記者劉曉欣攝）
林白菊阿嬤的國手實力不是蓋的，拿起豬肉攤的菜刀展現「菜刀控球」絕技。（記者劉曉欣攝）
彰化民生市場的「砧板對決」，由南郭國小學生挑戰林白菊阿嬤。（記者劉曉欣攝）
彰化民生市場的國手阿嬤林白菊，無論是拿菜刀或是拿桌球拍，都一樣功夫了得。（記者劉曉欣攝）
彰化民生市場的國手阿嬤林白菊，白天在市場豬肉攤忙碌。（記者劉曉欣攝）
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