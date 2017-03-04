| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
羽球》王子維太狂！ 扳倒奧運金牌挺進德國賽冠軍戰
 首頁 > 生活

服務台無法網路訂票 「教授」竟嗆台鐵人員官僚

2017-03-04  22:53

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣便當管理局-附屬鐵路部」昨在臉書指出，一名自稱為大學教授的男子，跑到服務台不斷「盧」說要服務人員代為訂票，服務人員表示無法後就不斷被他抱怨「官僚」、「幫幫我這老人家不行嗎？」甚至還一度想問出服務人員的姓名及編號，讓台鐵人員直言，服務業就要包山包海包到死嗎？

由「台灣便當管理局-附屬鐵路部」公布的這段影片可看到，畫面中自稱大學教授的男子沒有到售票櫃台買票，而是跑到了服務台要求服務人員代為網路訂票，但當服務人員告知「沒有代訂票的服務」時，這位民眾就開始不斷重複碎念服務人員態度不佳、官僚，之後甚至還想問出服務人員的姓名及員工編號。

這段影片PO出後引來不少網友回應，質疑「都當到教授還不懂用網路訂票嗎？」、「服務台本來就沒有代訂的服務。超商這麼多是不會自己來？」也有網友酸說「教授表示你比他還官僚，教授不開心了！」、「教授都這樣，教出來的學生怎麼辦？」、「以後服務業也要到廁所幫客人擦屁股了」。

相關影音

廣告
  • 一名自稱為大學教授的男子，跑到台鐵服務台不斷「盧」服務人員幫忙網路訂票，服務人員表示無法後就不斷被他抱怨「官僚」。（圖擷自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書）

    一名自稱為大學教授的男子，跑到台鐵服務台不斷「盧」服務人員幫忙網路訂票，服務人員表示無法後就不斷被他抱怨「官僚」。（圖擷自「台灣便當管理局-附屬鐵路部」臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台鐵 台鐵員工 台鐵訂票 奧客 教授 服務 服務台 網路訂票 訂票
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：服務台無法網路訂票 「教授」竟嗆台鐵人員官僚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.