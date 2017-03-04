服務台無法網路訂票 「教授」竟嗆台鐵人員官僚

2017-03-04 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣便當管理局-附屬鐵路部」昨在臉書指出，一名自稱為大學教授的男子，跑到服務台不斷「盧」說要服務人員代為訂票，服務人員表示無法後就不斷被他抱怨「官僚」、「幫幫我這老人家不行嗎？」甚至還一度想問出服務人員的姓名及編號，讓台鐵人員直言，服務業就要包山包海包到死嗎？

由「台灣便當管理局-附屬鐵路部」公布的這段影片可看到，畫面中自稱大學教授的男子沒有到售票櫃台買票，而是跑到了服務台要求服務人員代為網路訂票，但當服務人員告知「沒有代訂票的服務」時，這位民眾就開始不斷重複碎念服務人員態度不佳、官僚，之後甚至還想問出服務人員的姓名及員工編號。

這段影片PO出後引來不少網友回應，質疑「都當到教授還不懂用網路訂票嗎？」、「服務台本來就沒有代訂的服務。超商這麼多是不會自己來？」也有網友酸說「教授表示你比他還官僚，教授不開心了！」、「教授都這樣，教出來的學生怎麼辦？」、「以後服務業也要到廁所幫客人擦屁股了」。

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