桃園屠宰場 又發現來自雲林雞隻感染H5N2

桃園市大園區屠宰場，3月1日宰殺一批來自雲林縣的雞隻時，發現檢疫證明、來源證明來自不同的養雞場，獸醫將檢體送驗，檢驗結果今天出爐，確認感染H5N2。示意圖與新聞無關。（資料照，記者王涵平翻攝）

2017-03-04 20:11

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市大園區屠宰場，3月1日宰殺一批來自雲林縣的雞隻時，發現檢疫證明、來源證明來自不同的養雞場，獸醫將檢體送驗，檢驗結果今天出爐，確認感染H5N2，桃園市政府已通知雲林縣政府進行後續處理工作，屠宰場也全面消毒，所幸H5N2傳染性較低、不是人畜共通病毒，除送驗雞隻外，同一批剩下624隻雞已經冷凍保存，將擇日銷毀。

郭承泉表示，檢疫證明、來源證明來自不同的養雞場，但這兩個養雞場是同一個業者，屠宰場發現怪怪的就回報市府農業局，他立刻指示，先將這批625雞隻宰殺冰存，並抽檢1隻送驗，結果出爐，感染H5N2禽流感。

郭承泉說，市府已經針對屠宰場周邊方圓3公里內進行消毒。