禽流感重創小農 雞農半個月僅獲2筆訂單

雞農自費招待養生百菇雞湯，700份雞湯於半小時內發完。（記者黃旭磊攝）

2017-03-04 19:38

［記者黃旭磊／高雄報導］禽流感重創小本雞農商機，半個月來僅獲2筆訂單，攤面業績滑落3成。

高雄市雞農唐龍勝從2月中旬爆發禽流感疫情後，僅獲2筆訂單，攤面業績滑落3成。唐龍勝估計，台北市環南市場批發雞價每台斤從45元跌至35元，以每隻成雞約5斤重估算，「一場雞約2萬隻，損失超過百萬元，小本雞農損失慘重。」

儘管土雞價格直落，高雄市府今天（4日）下午於凹子底森林公園舉辦特賣，唐龍勝自費煮養生百菇雞湯招待，「半小時內，700份雞湯喝光光，」顯見民眾並非懼怕禽流感，而是消費信心沒回來。

養雞業者普遍認為，政府實施禁宰令導致土雞、烏骨雞價格直落，卻不影響大廠白雞價格，卜蜂等大廠於室內封閉電宰，急速冷凍後供應給速食業者，不受禁運移動影響，禽流感以來股價仍漲，倒是小雞農供應大眾市場，價格被打趴。

唐龍勝說，如大雞沒解套，價續降到每斤30元，全台雞損要2億跑不掉，「政策錯誤比貪汙嚴重，雞農可悲。」

雞農分析，造成雞價直落原因在於全台每週有220萬隻雞上市，禁宰1週，隔週又有新雞累積成440萬隻，「量多價跌，預估雞價還會滑落。」