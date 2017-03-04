嘉義「梅山汗路觀光祭」開鑼 AR實境體驗超威

今晚開幕活動以大型「AR擴增實境秀」揭開序幕，眾人站在螢幕前即可透過AR技術在螢幕呈現梅花飄雪、瀑布飛濺、竹林禪聲、雲霧繚繞等山區一年四季景致。（記者曾迺強攝）

2017-03-04 19:42

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣「梅山迎春－2017梅山汗路文化觀光祭」今天傍晚在梅山公園熱鬧開鑼，副縣長吳芳銘等人在大型AR擴增實境秀前體驗梅山1年4季不同景致，大聲驚呼「好真實」，明天及下週假日還有梅好市集與AR擴增實境體驗，邀遊客來梅山遊賞。

今晚開幕活動以大型「AR擴增實境秀」揭開序幕，眾人站在螢幕前即可透過AR技術在螢幕呈現梅花飄雪、瀑布飛濺、竹林禪聲、雲霧繚繞等山區1年4季景致，有小朋友看見從螢幕出現梅花鹿，試著伸手觸及，虛實結合的情景相當有趣。

吳芳銘強調，明年台灣燈會，將以AR擴增實境等技術增強效果，此外，文薈中心暨轉運站、梅山鄉公所旁的旅客服務中心今、明年陸續完成後，將能有效紓解梅山街區與太平山區人潮、車流，現階段以辦理地方特色活動串聯觀光亮點，吸引遊客賞遊嘉義。

「梅山迎春－2017梅山汗路文化觀光祭今、明2天及11、12日在梅山公園登場，民眾能實地體驗AR擴增實境秀，以及逛梅好市集等在地農特產品攤位，另有街頭藝人與民眾互動，宛若大型園遊會。

今晚的「春唱」演唱，由台灣竹樂團、祖韻文化樂舞團、六樂弦、十鼓擊樂團輪番演出；11日下午3點在中山路與環北街路口有踩街活動，同日晚上6點半至8點半的表演，將由無雙樂團壓軸演出。