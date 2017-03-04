嘉義「梅山汗路觀光祭」開鑼 AR實境體驗超威
2017-03-04 19:42
今晚開幕活動以大型「AR擴增實境秀」揭開序幕，眾人站在螢幕前即可透過AR技術在螢幕呈現梅花飄雪、瀑布飛濺、竹林禪聲、雲霧繚繞等山區一年四季景致。（記者曾迺強攝）
〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣「梅山迎春－2017梅山汗路文化觀光祭」今天傍晚在梅山公園熱鬧開鑼，副縣長吳芳銘等人在大型AR擴增實境秀前體驗梅山1年4季不同景致，大聲驚呼「好真實」，明天及下週假日還有梅好市集與AR擴增實境體驗，邀遊客來梅山遊賞。
今晚開幕活動以大型「AR擴增實境秀」揭開序幕，眾人站在螢幕前即可透過AR技術在螢幕呈現梅花飄雪、瀑布飛濺、竹林禪聲、雲霧繚繞等山區1年4季景致，有小朋友看見從螢幕出現梅花鹿，試著伸手觸及，虛實結合的情景相當有趣。
吳芳銘強調，明年台灣燈會，將以AR擴增實境等技術增強效果，此外，文薈中心暨轉運站、梅山鄉公所旁的旅客服務中心今、明年陸續完成後，將能有效紓解梅山街區與太平山區人潮、車流，現階段以辦理地方特色活動串聯觀光亮點，吸引遊客賞遊嘉義。
「梅山迎春－2017梅山汗路文化觀光祭今、明2天及11、12日在梅山公園登場，民眾能實地體驗AR擴增實境秀，以及逛梅好市集等在地農特產品攤位，另有街頭藝人與民眾互動，宛若大型園遊會。
今晚的「春唱」演唱，由台灣竹樂團、祖韻文化樂舞團、六樂弦、十鼓擊樂團輪番演出；11日下午3點在中山路與環北街路口有踩街活動，同日晚上6點半至8點半的表演，將由無雙樂團壓軸演出。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 獨家》中生研修承諾書 這些大學都簽了...
- 降血脂第一名藥物 驚爆偽藥流入市面
- 2017台南藝術節今登場 新營踩街氣氛歡樂
- 苑裡苑港碼頭遭棄置2死雞 送農委會檢測
- 北市推動參與式預算 首次邀高中生提案
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 旗津觀光假鈔換真鈔 3男被逮
- 姦殺女模嫌犯程宇 社會局：他故意拒絕治療
- 網球》杜拜網球賽 穆雷、沃達斯科爭冠
- 情蒐隨身「諜」 盯荷蘭的最操
- 辱警被壓制稱腰疼要送醫 竟將毒藏在病床裡
- 性傾向被壓抑將近1世紀 95歲阿公勇敢出櫃
- 3/4重要財經新聞一覽
- 讓阿姨看陰莖是否長大了… 中國性教育課本惹議
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 中職聯軍3「兄弟」 馬不停蹄抗韓
- 高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工
- 血腥閨密 被爆酒店削老男
- 縱火報復奪6命 惡男判死
- 外拍女模命案 兇嫌情侶檔與女模進出超商影像曝光
- 楠玉淨水場水質複驗 無塑化劑
- 全台500名性侵犯趴趴走？ 法務部：沒這麼多
- 劇情帶同志情結 美國戲院取消播映《美女與野獸》
- 吃到川普口水？ 中官媒斥外國媒體報「假新聞」
- 《鐵路地下化》鄭文燦：桃園新站規模不輸板橋新站
- MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
- 安麗盃／寶島9金釵晉級 仍寫尷尬紀錄
- 嘉南大圳發現浮屍 身分待確認
- 自由廣場》別拿違憲搪塞司法改革
- 殺人後盜刷逛街住五星飯店 警斥：要人要命還要錢
- 宋智孝剪眉上瀏海 瞬間年輕10歲！
- 壽豐蔣介石像噴漆 4大學生致歉
- 自由廣場》北桃利益共同體
- 洪秀柱：中華民國憲法沒有台獨空間
- （影音）戲劇院如期如質升級 鄭麗君讚破紀錄
- 出獄繼續騙 身背7條通緝
- 捷運綠線電聯車 6月起陸續交車
- 開心搭船賞鯨 赫然看到浮屍漂來
- 浪花兄弟熄火 勇士146場未連敗中止
- 張小燕稱轉型 否認飛碟收攤 精簡節目 陶晶瑩老神在在
- 台灣學校簽一中承諾書 黨政高層：中國幕後操作
- 嘉市7月試辦家醫責任制 醫界疑慮多
- 台東最大公藝標案 砸2500萬
- 后里農會傳賄選 洪慈庸特助涉案20萬交保
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嘉義「梅山汗路觀光祭」開鑼 AR實境體驗超威
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分