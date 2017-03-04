| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬來西亞驅逐北韓大使 限48小時離境 外交部今證實：4台男在紐國機場遭扣押
 首頁 > 生活

北市推動參與式預算 首次邀高中生提案

北市推動參與式預算，首次邀高中生提案。（記者陳紜甄攝）

2017-03-04  20:24

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市府推動參與式預算，首次有「準公民」高中生提案。為讓公民意識向下紮根，北市民政局今在中崙高中舉辦參與式預算活動，邀請高中生提案討論。北市民政局表示，該場活動屬試辦性質，未來不確定是否仍會舉辦。

北市府去年開始推動參與式預算，在12個行政區舉辦住民大會，邀請住民提案。北市府今年首度前進校園，「試水溫」舉辦高中生參與提案活動。是否未來仍會延續該項活動？民政局表示，尚未收到其他學校申請，並坦言，「這可能是最後一場。」

現場60位學生，經過3小時的腦力激盪，共提出6個案子，其中3案高票選當選，分別是「校園公共空間改良」、「建立學生友善餐廳App」、「扶植國際音樂祭來台進駐。」

台灣公民參與協會副秘書長林邦文表示，中崙高中位於「蛋黃區」，附近餐廳價格高昂，學生無法負擔。因此學生提案「建立學生友善餐廳App」。提案學生表示，希望北市府可以開發App，認證安全便宜的學生友善餐廳。同時民眾就算沒有店面，也可使用此App開拓學生客源，打造「另類」就業機會。

學生表示，可以參與提案「很難得」，因為學生是「政治白紙」，不像政治人物推動政策時，有其利益考量。

民政局表示，參與式預算提案過程，首先需經過各區住民提案，並由提案審議小組討論，再將提案內容公開展覽。經過各區票選，北市府就會錄案。民政局並說，今日經過票選的3項提案，後續將進入審議小組討論。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北市 參與式預算 高中生
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：北市推動參與式預算 首次邀高中生提案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.