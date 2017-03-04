北市推動參與式預算，首次邀高中生提案。（記者陳紜甄攝）

2017-03-04 20:24

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市府推動參與式預算，首次有「準公民」高中生提案。為讓公民意識向下紮根，北市民政局今在中崙高中舉辦參與式預算活動，邀請高中生提案討論。北市民政局表示，該場活動屬試辦性質，未來不確定是否仍會舉辦。

北市府去年開始推動參與式預算，在12個行政區舉辦住民大會，邀請住民提案。北市府今年首度前進校園，「試水溫」舉辦高中生參與提案活動。是否未來仍會延續該項活動？民政局表示，尚未收到其他學校申請，並坦言，「這可能是最後一場。」

現場60位學生，經過3小時的腦力激盪，共提出6個案子，其中3案高票選當選，分別是「校園公共空間改良」、「建立學生友善餐廳App」、「扶植國際音樂祭來台進駐。」

台灣公民參與協會副秘書長林邦文表示，中崙高中位於「蛋黃區」，附近餐廳價格高昂，學生無法負擔。因此學生提案「建立學生友善餐廳App」。提案學生表示，希望北市府可以開發App，認證安全便宜的學生友善餐廳。同時民眾就算沒有店面，也可使用此App開拓學生客源，打造「另類」就業機會。

學生表示，可以參與提案「很難得」，因為學生是「政治白紙」，不像政治人物推動政策時，有其利益考量。

民政局表示，參與式預算提案過程，首先需經過各區住民提案，並由提案審議小組討論，再將提案內容公開展覽。經過各區票選，北市府就會錄案。民政局並說，今日經過票選的3項提案，後續將進入審議小組討論。