獨家》柯P稱拆屋合法 屋主怒嗆：都更利益大於人命
2017-03-04 19:32
屋主張先生面對被拆的房子，神情落寞地坐在少數搶救出來的家當前，對未來感到茫然。（記者沈佩瑤攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長安西路177巷一處都市更新案，昨傳出市民協商都更卻遭拆屋，市長柯文哲今天在台南受訪時表示，合法但會檢討SOP。對此，屋主張先生怒嗆都更利益大於人命，痛批事情發生後北市府不聞不問，現在市長卻說這種話，無奈說「已經不知道誰能來救我們了。」
外傳建商願意照價賠償損失，張先生表示，事發後建商帶著25萬元的賠償金來，但他拒絕收下，批評建商對外宣稱他「獅子大開口」，提出民事告訴，卻刻意隱瞞雙方多次協商，他在去年8月時便已同意降價到8千8百萬，並非建商口中的1.2億，根本就是抹黑，現在更利用協調期間偷拆他的房子，無法再相信建商。
至於所謂的「照價賠償」，張先生直言建商只針對能找到的東西賠，例如他有些貴重物品用紙盒裝，除非能找到東西，不然就是「只賠一個紙盒。」
69年次的張先生來自屏東，10年前入住長安西路，大約半年前發現建商「拆屋」動作頻頻，選擇離職在家跟建商「對話」；張先生坦言，因為原本也是在相關行業工作，所以聽到建商開出的價格很清楚不合理，甚至比周邊地區的價格還低了至少一半。
事件發生後，張先生只來得及搶救部分家當，擔心他的朋友們在附近旅館訂了個房間，讓張先生有個可以梳洗休息的地方，不過張先生說會跟朋友輪班守在遭拆的房屋旁，以免建商趁他們不注意時再度施工。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 獨家》中生研修承諾書 這些大學都簽了...
- 降血脂第一名藥物 驚爆偽藥流入市面
- 2017台南藝術節今登場 新營踩街氣氛歡樂
- 苑裡苑港碼頭遭棄置2死雞 送農委會檢測
- 北市推動參與式預算 首次邀高中生提案
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 旗津觀光假鈔換真鈔 3男被逮
- 姦殺女模嫌犯程宇 社會局：他故意拒絕治療
- 網球》杜拜網球賽 穆雷、沃達斯科爭冠
- 情蒐隨身「諜」 盯荷蘭的最操
- 辱警被壓制稱腰疼要送醫 竟將毒藏在病床裡
- 性傾向被壓抑將近1世紀 95歲阿公勇敢出櫃
- 3/4重要財經新聞一覽
- 讓阿姨看陰莖是否長大了… 中國性教育課本惹議
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 中職聯軍3「兄弟」 馬不停蹄抗韓
- 高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工
- 血腥閨密 被爆酒店削老男
- 縱火報復奪6命 惡男判死
- 外拍女模命案 兇嫌情侶檔與女模進出超商影像曝光
- 楠玉淨水場水質複驗 無塑化劑
- 全台500名性侵犯趴趴走？ 法務部：沒這麼多
- 劇情帶同志情結 美國戲院取消播映《美女與野獸》
- 吃到川普口水？ 中官媒斥外國媒體報「假新聞」
- 《鐵路地下化》鄭文燦：桃園新站規模不輸板橋新站
- MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
- 安麗盃／寶島9金釵晉級 仍寫尷尬紀錄
- 嘉南大圳發現浮屍 身分待確認
- 自由廣場》別拿違憲搪塞司法改革
- 殺人後盜刷逛街住五星飯店 警斥：要人要命還要錢
- 宋智孝剪眉上瀏海 瞬間年輕10歲！
- 壽豐蔣介石像噴漆 4大學生致歉
- 自由廣場》北桃利益共同體
- 洪秀柱：中華民國憲法沒有台獨空間
- （影音）戲劇院如期如質升級 鄭麗君讚破紀錄
- 出獄繼續騙 身背7條通緝
- 捷運綠線電聯車 6月起陸續交車
- 開心搭船賞鯨 赫然看到浮屍漂來
- 浪花兄弟熄火 勇士146場未連敗中止
- 張小燕稱轉型 否認飛碟收攤 精簡節目 陶晶瑩老神在在
- 台灣學校簽一中承諾書 黨政高層：中國幕後操作
- 嘉市7月試辦家醫責任制 醫界疑慮多
- 台東最大公藝標案 砸2500萬
- 后里農會傳賄選 洪慈庸特助涉案20萬交保
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：獨家》柯P稱拆屋合法 屋主怒嗆：都更利益大於人命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分