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獨家》柯P稱拆屋合法 屋主怒嗆：都更利益大於人命

屋主張先生面對被拆的房子，神情落寞地坐在少數搶救出來的家當前，對未來感到茫然。（記者沈佩瑤攝）

2017-03-04  19:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長安西路177巷一處都市更新案，昨傳出市民協商都更卻遭拆屋，市長柯文哲今天在台南受訪時表示，合法但會檢討SOP。對此，屋主張先生怒嗆都更利益大於人命，痛批事情發生後北市府不聞不問，現在市長卻說這種話，無奈說「已經不知道誰能來救我們了。」

外傳建商願意照價賠償損失，張先生表示，事發後建商帶著25萬元的賠償金來，但他拒絕收下，批評建商對外宣稱他「獅子大開口」，提出民事告訴，卻刻意隱瞞雙方多次協商，他在去年8月時便已同意降價到8千8百萬，並非建商口中的1.2億，根本就是抹黑，現在更利用協調期間偷拆他的房子，無法再相信建商。

至於所謂的「照價賠償」，張先生直言建商只針對能找到的東西賠，例如他有些貴重物品用紙盒裝，除非能找到東西，不然就是「只賠一個紙盒。」

69年次的張先生來自屏東，10年前入住長安西路，大約半年前發現建商「拆屋」動作頻頻，選擇離職在家跟建商「對話」；張先生坦言，因為原本也是在相關行業工作，所以聽到建商開出的價格很清楚不合理，甚至比周邊地區的價格還低了至少一半。

事件發生後，張先生只來得及搶救部分家當，擔心他的朋友們在附近旅館訂了個房間，讓張先生有個可以梳洗休息的地方，不過張先生說會跟朋友輪班守在遭拆的房屋旁，以免建商趁他們不注意時再度施工。

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