宜蘭櫻桃鴨今晚又爆禽流感 縣內撲殺超過3成
2017-03-04 19:22
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣內櫻桃鴨因感染禽流感擋不住，三星鄉今天又有一場櫻桃鴨場爆發禽流感，預計明早撲殺6千隻，目前縣內共有4家櫻桃鴨場中鏢，已撲殺超過3成櫻桃鴨，宜蘭縣農業處表示，目前還有一場櫻桃鴨場、共約9千隻櫻桃鴨待檢驗中。
宜蘭縣政府農業處表示，宜蘭縣內櫻桃鴨數量大約8萬6千隻，遭管制的櫻桃鴨場共5場，上週縣內已有2個櫻桃鴨場爆出禽流感，共撲殺1萬隻，昨晚又爆出一場中鏢，今天早上再度撲殺1萬2千8百隻，疫情抵擋不住，今天晚上又有一個櫻桃鴨場確診H5N2，明天早上將撲殺6千隻左右櫻桃鴨。
動植物防疫所長陳文進表示，依照動物傳染病防治條例，一旦有鴨隻確診感染，就要提昇畜牧場飼養等級，改為室內或非開放式飼養，不能再使用開放式的運動場，農業處後續也會輔導業者復養，提高生物安全防護措施。
動植物防疫所指出，這次禽流感病毒對鴨隻並無產生臨床症狀，從外觀看似健康，唯有透過檢驗才會知道是否感染，為了清除環境中的病原，中央規定到今年5月31日前，所有上市水禽都要全面篩檢陰性，才可上市屠宰，而目前本縣禽場確診的都是H5N2，並沒有禽傳人疑慮，民眾無須恐慌。
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