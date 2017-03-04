別被大腦騙了！ 你看這些草莓是什麼顏色？

一名日本教授近日在推特發文指出，雖然很多人都會認為圖中的草莓是紅色，但其實是灰色。（圖擷自「Akiyoshi Kitaoka」推特）

2017-03-04 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕你覺得這張照片裡的草莓是什麼顏色呢？一名日本教授近日在推特發文詢問網友，並指出，雖然很多人都會認為是紅色，但圖中的草莓其實是灰色。

名為「Akiyoshi Kitaoka」京都立命館大學教授2日在推特發表一張草莓派的圖片，這張圖中的草莓雖然乍看依然是正常的紅色，但其實這只是一種大腦的錯覺，在這張特別製作的圖中，其實完全沒使用到紅色。

在這名教授的專頁裡還有其他神奇的圖片，像是由許多大小橢圓組成的旋轉蛇「Rotating snakes」圖片，雖然圖片實際上是不會動的，但擺在一起看時卻又像是在不斷旋轉一般，讓人看的神暈目眩。