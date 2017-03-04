人人都是藝術家 彰化育德國小辦畫展
2017-03-04 19:05
育德國小學生畫展，展出利用紙漿，固定著色成具東方味道的臉譜。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮育德國小學生人數僅53人，是標準的偏鄉小學，可是學校注重藝術教育課程，每位學生不僅會5項樂器，就連繪畫創作也展露天份，利用廢棄物瓶蓋、紙漿等複合媒材作畫，出色表現曾獲得全國繪畫大賽特優，甚至獲得國際邀展；校方將近1年來學生創作集成，從3月起在二林圖書館舉辦聯展，讓民眾一睹小小藝術家的作品。
為推廣美學藝術，育德國小第二度舉辦「藝翔天開」藝術展，展場近160幅創作，有捲紙、紙漿畫、水彩與寶特瓶拼貼等，平均1位學生展出3幅以上作品，展現豐富的創作能量，其中2年級的林玟姈以「冬至包湯圓」作品，獲得全國新移民子女創作比賽特優，用色豐富又充滿童趣的筆觸，非常吸睛。
育德國小校長方啓陽指出，美學大師蔣勳認為，美學是未來世界最重要的競爭力，因此學校聘請王莉等名師到校指導學生作畫，藉由藝術表現，讓偏鄉學生知道原來「我可以」，反應在學習功課時，更能靜心閱讀，不少學生能琴擅畫，成績也保持優異，這都是藝術帶來的魔力。他也說，學生畫展展至3月29日，歡迎民眾蒞臨。
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