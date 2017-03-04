神奇豆子 布農族透過食物訴說族人親情

2017-03-04 19:01

〔記者何玉華／新北報導〕豆子對你有什麼意義？原住民作家乜寇‧索克魯曼說，豆子所種植出來的食物，是部落族人從過去到現在的親情維繫，「好像吃了之後，也把文化吃進去了」，他把自己的體驗跟部落族人的故事，創作成「伊布奶奶的神奇豆子」一書，今天舉行新書發表會，並由單國璽弱勢族群社福基金會贈送給原住民團體。

基金會執行長鄧世雄說，偏鄉原住民爺奶獨居、隔代教養的問題，需要各界多加關心，透過與青林出版社合作出版的「伊布奶奶的神奇豆子」繪本，布農族作家乜寇‧索克魯曼述說一對原住民祖孫的故事，希望提醒各界重視偏鄉教育；故事中，孫子離開部落還會想到奶奶，有一些可能連想都沒有想過，缺乏了親情的傳承。

乜寇‧索克魯曼說，因緣際會到秘魯發現當地馬鈴薯的多樣性，想到自己部落豆子的多樣性，回來後，發現部落已經少有人種植豆類食物，只有鄰居阿姨仍保有數十種豆子，慢慢的了解豆子的故事，了解到豆子種植後的食物，一直以來都維繫著族人的親情，成為孩子與父母的親情媒介。

他說，在部落中拿豆子給老人家看的時候，常常看到老人家突然轉頭，鼻子一酸紅了，「看到豆子就像看到自己的媽媽一樣，這是食物承載的文化體系跟親情，也是他要在繪本中要表達的精神。