「夢的N次方」研習 1100名教師參與

2017-03-04 19:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕由南投縣爽文國中教務主任王政忠發起的「我有一個夢」教師專業成長研習，104年起到去年底，吸引超過6000人次的熱血偏鄉教師參加；王政忠今年以「夢的N次方」巡迴啟航，今天在苗栗縣育達科技大學開幕登場，1100名教師將在2天研習中，分組研討教學精進方法，讓下一代獲得更好的教育。

王政忠長期在偏鄉教學，關注偏鄉教育，有「山中大叔」封號，他發起的「我有一個夢」專業成長研習系列，透過教師互相扶持的機制、持續增能的氛圍，廣受教師迴響，從104年的「夢一」、105年的「夢二」吸引超過6000人次教師參與，也獲得教育部重視。

王正忠於今年更嘗試辦理分區教師研習，教育部委託苗栗縣辦理桃園、新竹、苗栗、台中及金門、連江、澎湖等縣為對象的場次，吸引1100名教師報名。

2天的研習，將邀請到在各領域學有專精並富實務經驗的現職教師分享，參加教師並依學習階段與領域別分至27間研習教室上課，透過實作、產出、討論的工作坊方式，教學精進。

教育部長潘文忠今天也出席開幕，並對現場眾多教師願意犧牲假期，給予學子更好的成長引導，感動不已，也期勉「夢的N次方」巡迴，讓台灣處處都有這種最美的風景。潘並與全場教師合唱大會主題曲「莫忘初衷」。

縣長徐耀昌表示，縣府重視縣內教師的專業增能，這次教師專業成長研習在苗栗舉辦，讓縣內偏鄉教師免去舟車勞頓，就近參加，未來將所學用在課堂內造福學子，同時也期望未來越來越多的老師們一同攜手努力，用多元專業的方式，帶著孩子體會學習的美好。