受助10年蛻變自信 家扶女生樂助獨老
2017-03-04 18:58
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投家扶中心受扶兒瑄瑄（化名），年幼時父親因病去世，自此由母親獨立扶養她與2名兄長，10年來在家扶中心協助下，如今瑄瑄已升上高中，平時也會幫母親分擔家務，放假還會到華山基金會協助獨老，今瑄瑄則特別擔任家扶獎學金受贈學生代表，感動在場與會嘉賓，南投縣長林明溱也出席頒獎，並捐贈3萬元鼓勵這群在逆境中努力學習的孩子。
南投家扶中心今舉辦春季獎助學金頒發典禮，此次共頒發助學金250多萬元，計有925名國小、國中及高中職扶助家庭學童受惠，參加頒獎的縣長林明溱也鼓勵在場小朋友，除勉勵他們不向環境低頭，也希望學生多努力，不論課業與技藝都要用心學習，若有任何困難都可向家扶中心請求協助，或向縣府反映，相關部門也會盡速幫忙。
家扶中心說，經濟弱勢家庭的孩子常因無力負擔學費而放棄升學，為避免發生類似事件，他們每年會固定發放春季、秋季獎助學金，希望讓學生無後顧之憂的學習，盼藉由教育脫離貧窮循環。
像受扶兒瑄瑄，在家人與家扶的努力下，一家人總算苦盡甘來，而她也從過去個性內向害羞的小女生，蛻變成樂於服務、與人互動的高中生，整個人也變得更有自信，尤其是在服務獨居老人就醫或量血壓時，瑄瑄更能體能到服務人群獲得的心靈滿足，從中也學會回饋社會、付出助弱的精神。
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