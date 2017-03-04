攻堅逮人後肚子痛 反恐特勤小隊長發現癌末今辭世

2017-03-04 19:09

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市保大特勤中隊第三分隊小隊長黃軍麒，在各種勤務身先士卒，卻忽略了身體健康，2016年11月他帶隊追捕持槍嫌犯後，返回隊部腹痛如絞，就醫後驚覺罹癌，今天凌晨在高雄榮總辭世，警界同袍聞訊均不捨哽咽「黃小隊長任務結束！辛苦了！一路好走！」

特勤中隊長許金發表示，黃小隊長去年被醫院檢查得知狀況為大腸癌，之後病情惡轉為肝癌四級。不少警界同袍不捨，也希望因病辭世的小隊長黃軍麒一路好走。

今日上午，警界得知噩耗均不捨哽咽「黃小隊長任務結束！辛苦了！一路好走！」

任職於高雄市警察局保安大隊特勤中隊第三分隊小隊長黃軍麒，80年由警校畢業，成績優異，也擔任高雄市警察局反恐特勤中隊小隊長一職，享年46歲。

據單位同袍表示，黃軍麒小隊長疑似任務過勞，長期工作日夜顛倒；高雄市警察局保安大隊特勤中隊許金發表示將協助家人處理後事，也將提醒隊上特警弟兄們多注意自身健康勿過勞。