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18:33宜蘭外海規模4.0地震 最大震度南澳3級
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18:33宜蘭外海規模4.0地震 最大震度南澳3級

中央氣象局剛剛發布地震警報。（記者蕭玗欣攝）

2017-03-04  18:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局剛剛發布地震警報，今天下午6點33分在宜蘭縣近海發生規模4.0的地震，深度21.6公里，各地最大震度宜蘭縣南澳3級、花蓮縣和平2級以及宜蘭縣宜蘭市1級。

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