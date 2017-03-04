又是肉鴨！彰化大城今再撲殺2場共2006隻

2017-03-04 18:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕哭哭！又是肉鴨！彰化縣大城鄉再傳肉鴨疫情，昨天確診有2場肉鴨都是H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天工作人員展開撲殺，共撲殺2006隻肉鴨！

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，彰化縣今年以來共有6場家禽場傳出疫情展開撲殺，分別為1處養雞場，5處肉鴨場。

由於全縣肉鴨場上市監測工作已經採樣送檢131場，其中發現處理5場案例場，因為鴨隻不容易由外觀判斷是否感染禽流感，農委會公告全國鴨場鴨隻即日起至5月31日止都需檢測禽流感陰性，並檢附檢測報告及家禽健康證明書才能上市屠宰。

另外，高病原性禽流感案例場其周圍1公里所有家禽場需進行採樣監測工作，連續3個月，以監測病毒是否有傳播之虞。