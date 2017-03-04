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尖石「萬里山園」櫻花爭妍 花鳥蝶影誘人

小小朵、猶如「滿天星」般的霧社櫻。（記者黃美珠攝）

2017-03-04  18:27

［記者黃美珠／尖石報導］位於新竹縣尖石鄉玉峰村馬美部落「萬里山園」內100多棵的昭和櫻、霧社櫻、緋寒櫻、山櫻花等正在怒放，加上罕見的嫩黃色馬告花，整個約3甲的山谷顯得春意盎然、五彩繽紛。

萬里山園主人黃政慧說，整個園內不含「老」、「弱」、「幼」的櫻花樹在內，正在開花的櫻花品系至少有5、6種，大約120棵。從白色的台灣原生種霧社櫻，到粉色的昭和櫻，或是血色的緋寒櫻和山櫻花目前都在盛開，昭和櫻甚至已開了9成，預計花期將再持續1、2週。

除了前述櫻花，嫩黃色的野生馬告也正逢開花季節，它們夾雜在前述櫻花樹林間更顯得畫龍點睛般吸睛。

園內的花香吸引了蜜蜂、蝴蝶造訪。豐盛的各類果實讓白耳畫眉、冠羽畫眉、青背山雀、或是俗稱「小叮噹」的紅頭山雀等都在園內鳥鳴啁啾，以致於除了賞花客、鳥友、蝶友也來園追蹤。

事實上萬里山園除了前述的花、鳥、蝶影誘人，園主黃政慧、賴萬里夫妻的好客和鶼蝶情深，更讓知情客流連忘返。

黃政慧是榮工處退休的鑿隧道「工兵」，年輕時因工作不得不常暫時「拋妻棄子」，隻身深入部落開山鑿路，妻子賴萬里無怨無悔守在埔里獨自拉拔3名子女長大。

退休後，黃政慧來到尖石買下萬里山園所在地定居，想到牽手為他和家付出了燦爛如花的青春，便以她的名字為這個新家園命名，做為他對牽手的感謝。

值得一提的，萬里山園內的櫻花樹沒有1棵是他花錢買回栽種的！

黃政慧說，他先發現園內土地上不斷冒出頭的霧社櫻野苗，於是收集後廣泛種植。後來為了要在一片如白色滿天星般的霧社櫻中添點顏色，又在部落收集昭和櫻、緋寒櫻等野生幼苗，靠著自己研究架接技巧，從「種樹」、「養樹」中，用19年時間，跟太太一起打造出今天他們的「櫻花源」。

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台灣原生種霧社櫻在「萬里山園」中怒放。（記者黃美珠攝）

「萬里山園」的昭和櫻已經綻放約9成。（記者黃美珠攝）

黃色的馬告花。（記者黃美珠攝）

「萬里山園」裡面怒放的緋寒櫻，讓人有花開富貴的fu。（記者黃美珠攝）

榮工處退休的黃政慧（右）用牽手賴萬里（左）的名字和多種粉嫩櫻花，花19年時間打造繽紛多姿的「萬里山園」。（記者黃美珠攝）

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標題：尖石「萬里山園」櫻花爭妍 花鳥蝶影誘人


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