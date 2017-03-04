中市府爭取2020「世界蘭花會議」主辦權

2017-03-04 18:17

（影音）〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市今天邀請世界蘭花會議（WOC）信託基金會及國際園藝生產者協會（AIPH）委員參訪市府，市長林佳龍向委員們介紹台中市，以爭取2020世界蘭花會議（World Orchid Conference，簡稱WOC）在台中市的舉辦。

台中市將在2018年11月至2019年4月舉辦世界花卉博覽會，而2020年剛好是3年一次的世界蘭花會議的召開，為了讓國際級的花卉盛事能延續，市府正積極爭取在2020世界蘭花會議在台中市舉辦。

世界蘭花會議（WOC）信託基金會為了解台中市，特前往台中市參訪，今天更與國際園藝生產者協會（AIPH）委員一同到台中市府參訪，以了解花博的進度。

世界蘭花會議每3年舉辦一次，今年11月8日至12日在南美洲厄瓜多舉辦，而台中市正爭取2020年會議的主辦權。

市長林佳龍表示，台灣是蘭花之國，台中市擁有多元文化，並且將在2018至2019年間舉辦花博，希望能承接2020的世界蘭花會議的主辦權，讓世界看到台灣花卉之美。

國際園藝生產者協會會長柏納歐斯南（Bernard Oosterom）表示，台中市的花博將在20個月後開展，雖然台中市從未辦過，但他相信台中市會辦的很成功，而藉著花博的舉辦，讓民眾認識綠化環境的重要。

他並表示，2010在台北市舉辦花博，對台北有深遠的影響，讓台北知道綠化及園藝的重要性，期待台中市舉辦花博後，會成為很棒的綠化城市。

世界蘭花會議（WOC）信託基金會主席珊卓史博達（Sandra Tillisch Svoboda）表示，台灣蘭花在世界蘭花界聲名遠播，蝴蝶蘭、文心蘭更在國際上佔有重要地位，而世界蘭花會議將讓市民有機會看見蘭花獨特的美感，也讓全世界看見蘭花之美並增進國際交流；來自WOC的委員都相當期待探索台中市，也希望未來有機會在世界蘭花會議中與大家見面。

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