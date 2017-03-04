台灣10大超人氣Youtuber出爐 「聖結石」沒上榜？
2017-03-04 18:47
1.這群人
〔即時新聞／綜合報導〕隨著YouTube平台的崛起，台灣也出現很多YouTuber，他們靠著自創的影片與題材，吸引到數十萬的觀眾。《網路溫度計》最近就整理出了台灣人氣最旺的10位Youtuber，不過許多網友卻很疑惑，為何訂閱數超過65萬的YouTuber「聖結石」沒有上榜？
被評選為「10大超人氣YouTuber」第1名的是影片團隊「這群人」，他們在影片中靠著專業表演與妙語如珠的對白，呈現出許多現代人內心深處的聲音，因此吸引了大量觀眾，在YouTube頻道上更有超過140萬人次的訂閱。網路聲量第2高的YouTuber則是遊戲實況主「阿神Kouki」，由於他的聲音充滿磁性，實況時又會帶動氣氛，作品深受不少網友喜愛。
網路聲量第4強的YouTuber則是「谷阿莫」，他擅長用古腔怪調與嘲諷口吻，將電影中的不合邏輯處點出，並剪輯成10分鐘不到簡短影片，讓觀眾可以快速消化原本冗長的電影，從中吸收資訊。而被評選為「10大超人氣YouTuber」第6名的則是「館長成吉思汗」，身材壯碩的館長平常除了會在網路貼出健身教學影片，更會在直播中對社會現況做出犀利的批判，因此深受網友喜愛。
10大超人氣YouTuber：
1.這群人
2.阿神Kouki
3.蔡阿嘎
4.谷阿莫
5.菜喳
6.館長成吉思汗
7.魚乾
8.老皮
9.超粒方
10.郝毅博
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