雲林斗南馬鈴薯節 百人一起下田挖薯

斗南鎮公所馬鈴薯節活動上百名大人、小孩下田體驗挖薯樂趣。（記者黃淑莉攝）

2017-03-04 17:24

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南鎮公所今天舉辦馬鈴薯節活動，公所特別跟農民租了2分多的馬鈴薯田，上百名大小朋友下田體驗挖馬鈴薯樂趣。

雲林斗南馬鈴薯栽種量約500多公頃，產量佔全國超過二分之一，公所連續4年舉辦馬鈴薯節活動，有別於往年以馬鈴薯料理品嚐，今年活動場地選在馬鈴薯田，縣長李進勇與會與鎮長張勝雄一起推銷斗南馬鈴薯。

上百名大小朋友頂著大太陽，挽起褲管、衣袖在馬鈴薯田裡挖寶，挖到大顆時歡呼聲此起彼落，大人小孩都玩得開心，且滿載而歸。

另植樹節將屆，現場還有發票換樹苗，一張發票可換茶花、桂花、杜鵑等樹苗，另還有折翼天使演奏、社區攤位叫陣比賽、太鼓表演等精彩活動。