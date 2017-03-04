垂降、攀樹、玩漆彈 水商服務社區變身遊樂場

南投水里商工多年來獲得扶輪社清寒獎助，校方與學生特別舉辦社區服務體驗，將垂降帶進校園，讓周邊學校學童體驗，打開學習視野。（記者劉濱銓攝）

2017-03-04 17:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕垂降、攀樹、玩漆彈，還有玩樂高機器人、做手調飲料，竟全搬到校園裡，整個水里商工彷彿是個大型遊樂場，偏鄉學童玩得不亦樂乎，負責帶隊的水商學生為服務社區，則是扮演隊輔、關主指導學童闖關，希望傳授所學打開學童的視野。

多年前921大地震重創南投，水里商工不少清寒學生求學面臨中斷，所幸當時有民間社團北海扶輪社捐款濟助，讓經濟弱勢學生可安心念書，一轉眼10多個年頭過去，該社團每年仍持續捐款幫助清寒子弟，還將善心推及周邊小校與偏鄉，幫助弱勢學生與校園社團發展。

今水里商工特別由校內學生舉辦闖關遊戲，邀請鄰近中、小學生到校參加，不僅有刺激的垂降、攀樹、漆彈體驗，還有考驗平衡的走繩遊戲，並邀請社區參與植樹，而水商學生也擔任隊輔與關主，協助操作樂高機器人與調飲製作，讓學童在玩樂的過程中，認識機電原理與餐飲服務，打開學習視野。

北海扶輪社社長顏仲謙說，921之後他們就持續關注水商的清寒學生，每年都有數十萬元的捐款，而受助學生也相當認真，不僅課業都能維持水準，還會幫忙社區打掃環境，近年他們也把獎助擴及周邊偏鄉小校，盼學童在課業與社團都能有良好的學習環境。

水里商工校長劉丙燈表示，校內學生過去接受社會資源的協助，如今學得一技之長，願意付出所學分享給周邊的國、小學生，除了是回饋社區的最好方式外，也能讓學童認識高中職學習領域，此外，扶輪社也透過學校平台的媒介，將物資與助學金提供給需要的學校，盼「以愛傳愛」，讓善的循環嘉惠更多人。