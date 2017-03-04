| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
降血脂第一名藥物 驚爆偽藥流入市面
 首頁 > 生活

瓦斯管線埋設過淺 居民憂心「爆」發公安

2017-03-04  17:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中西區五權路進行人行道工程，承包商開挖路面時，發現瓦斯管線埋在地下不到10公分的淺處，民眾直呼太誇張。市議員江肇國今日表示，管線埋設過淺，明顯違反規定，希望市府落實法規執行，並確實更新中市管線圖資，以免發生危險。

江肇國指出，「台中市道路管理自治條例」規定，民生用水、電、瓦斯、電信等地下管線，若埋設於人行道，管線深度不得少於50公分；埋設於巷道，不得少於70公分；埋設於快、慢車道，不得少於100公分。營建署也規定，市區道路地下管線埋設，廠商必須根據不同路面寬度，按規定順序埋設管線。

但五權路人行道工程施作，路面一開挖，卻發現整排房子的瓦斯管都埋在地下不到10公分的淺處，江肇國不滿地表示，這完全不符合營建署市區道路地下管線埋設規定，一旦工程不小心挖斷瓦斯管線，公安意外誰來負責？民眾得知後則直呼「太誇張了吧！」，有民眾擔心「會跟高雄一樣」。

前民進黨台中縣黨部執行長許靖旻認為，台中應該全力推行共同管溝，一來不用常挖馬路，二來所有單位都可在共同管溝中裝設智慧型監控，有問題立即回報，這才是完整的解決方案，不要像現在頭痛醫頭，腳痛醫腳。

江肇國說，現行法規已明文規定各類型管線埋設的深度及順序，除要求廠商施工前應勘查管線埋設情形，施工後且須向市府更新管線圖資，但言者諄諄、聽者藐藐，成效明顯不彰。他就任以來，已多次接獲包商施工時不慎挖破瓦斯管線、水管、電信管線等陳情。

他要求，市府應加強台中市管線圖資管理，確保即時更新、記錄詳實，同時如果施工時發現有不符規範管線，也應確實開罰；並加強施工品質監督，杜絕類似的違規管線再次出現。

市府建設局表示，獲報後已要求欣中瓦斯公司立即改善，欣中瓦斯當天也已改善完成；未來將再邀請相關瓦斯公司召開會議，要求全面檢視實際管線埋設情形，並先於淺埋路段設置警示板，後續再配合市府的側溝翻修工程，逐年改善淺埋管線。

廣告
  • 瓦斯管線埋在靠近地面淺處，萬一破裂造成瓦斯外洩，後果不堪設想。（記者黃鐘山攝）

    瓦斯管線埋在靠近地面淺處，萬一破裂造成瓦斯外洩，後果不堪設想。（記者黃鐘山攝）

  • 瓦斯管線埋在地下不到10公分的淺處，明顯違反相關規定。（記者黃鐘山攝）

    瓦斯管線埋在地下不到10公分的淺處，明顯違反相關規定。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 瓦斯 瓦斯公司 管線
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：瓦斯管線埋設過淺 居民憂心「爆」發公安


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.