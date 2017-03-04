桃園航空貨運園區樁位測量 3日起公告30日

2017-03-04 17:00

［記者謝武雄／桃園報導］桃園航空貨運園區暨客運園區（大園南港地區）特定區計畫第一次通盤檢討，市府自3日起公告測量成果簿（含樁位公告圖、樁位圖及坐標表）30日，地主如認為樁位測定錯誤時，可於公告期間內，向市府都市發展局申請複測，電話（03）332-2101轉5101。

測量成果簿資料公告地點在市府都市發展局都市行政科、大園區公所、蘆竹地政事務所。