大雅小麥文化節今登場 麥田、花田吸睛
2017-03-04 17:11
民眾坐在田埂上，欣賞小麥田。（記者李忠憲攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕大雅小麥文化節今天熱鬧登場！剛好天氣放晴，吸引許多民眾前往欣賞麥田、花田並拍照合影，現場更有許多文創及農產特色攤位。市長林佳龍也特別親自到訪，他表示，大雅小麥已成為大雅代名詞，也是安全高品質農業發展的優良示範，盼持續行銷小麥，讓台中農業走向安全精緻休閒產業。
大雅區農會主辦的大雅小麥文化節今天在大雅區寶興宮舉行，現場有許多農特產品展售、大雅三寶美食產品特色攤位，更有許多文創商品。另外還邀請街頭藝人在麥田裡演出，並有玩麥親子手作等活動。
現場還有以麥稈及麥穗為元素打造的「金雞祈飛」巨型小麥雞，象徵五穀豐收好年冬，雞年快樂四季紅，並展出多台大型農機，許多小朋友也好奇觸摸。而全開的向日葵、波斯菊花田，以及微風吹拂的小麥田，更是讓許多民眾拿出相機及手機拍照合影。
市長林佳龍、農業局長王俊雄、市議員張雅旻、張立傑、大雅區長徐家強等人也到場參與。
林佳龍表示，大雅小麥文化節已連續舉辦第14年，各界踴躍參與，活動盛大又成功。他感謝農會與農業局密切合作，行銷大雅小麥打造為安全食品。他說，大雅小麥已成為大雅代名詞，也是安全高品質農業發展的優良示範，盼持續行銷小麥，讓台中的農業走向兼顧安全與精緻的休閒產業。
大雅區農會說，活動結束後，現場地景藝術及花田、麥田都還可以參觀，歡迎民眾到大雅。
向日葵盛開。（記者李忠憲攝）
民眾蹲下與波斯菊自拍。（記者李忠憲攝）
蜜蜂來回在向日葵間。（記者李忠憲攝）
大雅小麥文化節的麥田已結穗。（記者李忠憲攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 進香團國道火燒車！20多尊神像全燒毀
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- AV女神三上悠亞7日登台 自爆處女作片酬高得驚人
- 隋棠替滿月愛女洗花澡 農藥殘留引發筆戰
- 炎亞綸怒轟屁孩行騙 指出學生懷抱星夢盲點
- 松浦亞彌當媽後飄嬸味 密謀東山再起
- po創意點心 九州鬆餅享美味
- 魏少飆45分徒勞 雷霆不敵拓荒者
- （影音）戲劇院如期如質升級 鄭麗君讚破紀錄
- 浩子出走有預兆 阿翔解密3年前《綜藝大集合》拆夥
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 潘維剛籲黨員復權放寬 黨中央：此時不宜
- 奧斯卡頒錯獎時超淡定 博彩公司看好萊恩葛斯林接演007！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Letter scandal spreads to Tsing Hua
- 憋屎3天快失禁 女優透露「屎尿系」AV祕辛
- 父才過世未滿50天 梁思惠殺人不眨眼
- HBL》完成任務！ 普門姊妹羅培甄、羅培儀奪45分率隊晉級冠軍賽
- 女模命案後 商場通往地下之門全上鎖
- 婆媳28年愛在心裡 獲全國模範表揚
- 基隆河畔單車道 汐止延伸基隆有譜
- 菜鳥K歌第2名 胡智為今打虎
- 外勞跌落高溫廢水池 抽水救起已無心跳
- 日職》廖任磊練投受注目 巨人監督讚像大聯盟強投奎托
- 性侵前科犯性列管 基隆 3人行蹤不明
- 都說是兄弟！ 卻被狠偷萬把塊
- 可即時監控空污 輔英發表高空監測氣球
- 上傳3張自拍照 泰國美麗人妻被丈夫燒成火球
- SBL季後賽 Live》富邦防守崩盤 璞園6成命中大幅領先
- 擬設電力公司 彰縣長指派董事長
- 前年大選「眾藍男」無一個是丈夫！裝甲兵協會理事長挺柱
- （影音）嫩妹歌手遭尾隨 急找計程車救援
- 《全市飲翡翠水》板二配水池延宕 市府、台水交鋒
- 豐原東北街盼拓寬 心鎖橋爭議再起
- 遊民領大筆鈔票？ 其中必有詐！
- 姦殺女模嫌犯程宇 社會局：他故意拒絕治療
- 安麗盃》人性化安排 賽事冠軍當場領百萬現金
- 虛擬超車實體 比特幣比黃金還貴
- 《夜光家族》改時段 鐵粉拒聽光禹醞釀跳槽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Figurine company criticizes ban
- 搭電車吃美食 林志玲攜光頭男遊日照曝光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大雅小麥文化節今登場 麥田、花田吸睛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分