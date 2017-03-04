大雅小麥文化節今登場 麥田、花田吸睛

民眾坐在田埂上，欣賞小麥田。（記者李忠憲攝）

2017-03-04 17:11

〔記者李忠憲／台中報導〕大雅小麥文化節今天熱鬧登場！剛好天氣放晴，吸引許多民眾前往欣賞麥田、花田並拍照合影，現場更有許多文創及農產特色攤位。市長林佳龍也特別親自到訪，他表示，大雅小麥已成為大雅代名詞，也是安全高品質農業發展的優良示範，盼持續行銷小麥，讓台中農業走向安全精緻休閒產業。

大雅區農會主辦的大雅小麥文化節今天在大雅區寶興宮舉行，現場有許多農特產品展售、大雅三寶美食產品特色攤位，更有許多文創商品。另外還邀請街頭藝人在麥田裡演出，並有玩麥親子手作等活動。

現場還有以麥稈及麥穗為元素打造的「金雞祈飛」巨型小麥雞，象徵五穀豐收好年冬，雞年快樂四季紅，並展出多台大型農機，許多小朋友也好奇觸摸。而全開的向日葵、波斯菊花田，以及微風吹拂的小麥田，更是讓許多民眾拿出相機及手機拍照合影。

市長林佳龍、農業局長王俊雄、市議員張雅旻、張立傑、大雅區長徐家強等人也到場參與。

林佳龍表示，大雅小麥文化節已連續舉辦第14年，各界踴躍參與，活動盛大又成功。他感謝農會與農業局密切合作，行銷大雅小麥打造為安全食品。他說，大雅小麥已成為大雅代名詞，也是安全高品質農業發展的優良示範，盼持續行銷小麥，讓台中的農業走向兼顧安全與精緻的休閒產業。

大雅區農會說，活動結束後，現場地景藝術及花田、麥田都還可以參觀，歡迎民眾到大雅。

向日葵盛開。（記者李忠憲攝）

民眾蹲下與波斯菊自拍。（記者李忠憲攝）

蜜蜂來回在向日葵間。（記者李忠憲攝）