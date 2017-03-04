陸戰隊營區造冊犬隻共57隻 將協請專家結紮
2017-03-04 16:52
2名士官兵涉虐死「小白」（圖），遭軍方勒令退伍。（資料照，記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］去年6月底於海陸壽山營區防空連發生流浪狗「小白」遭鐵鍊吊死事件，涉案中士班長陳祐才、憲兵張峰瑜經起訴後，軍方火速勒令退伍。而陸戰隊也替本島與外島營區的犬隻造冊管理，並協請專家進行結紮。
海軍陸戰隊今天表示，防空警衛群班長陳祐才及憲兵張峰瑜去年（民105年）年考績均評列為「丙上」，今年2月遭高雄地檢署起訴，同月22日依「強化國軍志願役軍官士官及士兵考評具體作法」召開不適服現役人事評議會審議，考核汰除。
軍方指出，陳祐才與張峰瑜事發後已經被調單位集中管制，後續工作、生活都正常，2人對行政懲處與汰除都坦然面對，並沒有提出申訴，而陸戰隊本島與外島營區造冊犬隻共57隻，將陸續與各地動保團體與縣市政府合作，協請專家到營區內對犬隻進行結紮。
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