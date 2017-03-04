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木橋載重創新設計賽這組最爽 吃完冰棒棍做橋

學生以冰棒棍設計出橋梁。（記者洪臣宏攝）

2017-03-04  16:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕全國高中職「木橋載重創新設計競賽」今天在正修科大登場，學生以冰棒棍、鐵絲設計橋樑，或以音樂盒概念設計出的「彩虹音樂旋轉橋」，都讓在場人士對學生創意驚嘆連連。

正修科大土木與工程資訊系主辦的木橋載重創新設計競賽，今年吸引全國21所高中職、275隊、共上千位學生參賽，由土木與工程資訊系、建築與室內設計系、土木技師公會與土木工程業界代表組成評審團。

該競賽以木條設計模擬橋梁結構，試驗結構系統所能承載的最大能力，激發設計創造力，競賽分為「創意造型」、「最大強度」及「精準強度」等3類，不僅比外觀，也要測驗結構系統承載的最大能力，相當具挑戰性。

學生們展現創意，冰棒棍橋設計成立體造型橋；或以層層堆疊方式將荷花當屋頂，再以荷葉為主題的觀景台，連結整座大橋；彩虹音樂旋轉橋則呈現在平凡無奇的山中，打造出現代化的彩虹天空橋，吸引許多同學、家長駐足圍觀。

正修科大土木與工程資訊系主任湯兆緯指出，木橋載重競賽主要在訓練學生的力學知識及結構觀念，經由創作把材料特性發揮到極限；創意造型賽則是將作品與環境結合，展現參賽者的創造思維能力。

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  • 學生發揮巧思，設計彩虹音樂旋轉橋。（記者洪臣宏攝）

    學生發揮巧思，設計彩虹音樂旋轉橋。（記者洪臣宏攝）

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