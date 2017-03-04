騎42公里單車學建築 小學生為自己蓋夢想
2017-03-04 16:27
〔記者邱芷柔／屏東報導〕莫拉克風災重創南台灣後，屏東長榮百合國小在瑪家鄉禮納里部落重生，來自3個不同原鄉部落的學生們，深感颱風摧殘的可怕，「蓋一棟堅固的房子」成為許多學生的夢想，而位於里港鄉的大茉莉莊園，靠著加拿大籍建築師男主人John的好技術，以紙材屋順利通過多次風災考驗，燃起了部落孩子們的求知慾，校方除了為孩子展開了系列建築課程，昨天（3日）更帶著孩子從禮納里部落騎著單車到里港向John拜師，儘管1天內就要騎42公里，孩子們仍不顯疲憊，朝夢想前進。
當全台小學生還在教室進行早自修或晨間活動時，20名長榮百合國小4年級學生，已經檢查好腳踏車狀態、充飽輪胎，準備出發前往里港鄉的大茉莉農莊，但這並不是一般的校外教學，而是實地考察，學生們要向農莊主人John學習如何用廢紙蓋出一棟堅固的房子。
學生柯言凱說，要把房子畫得精確，才好計算紙磚頭的數量，希望能以最少的錢、材料、力氣蓋出一棟房子，雖然騎車騎得很累，但學了習造屋技巧，就覺得離夢想更近一點了。
導師胡恆驥說，學習蓋房子是孩子提出的構想，如果只坐在教室說說而沒有實際行動，這終究只是空想，學生不會相信他們有想法並且有能力自己去達成目標，但老師就是要讓學生知道他們可以，除了在課餘時間帶著學生練習不同地形如何調整變速器，也提醒學生注意交通安全，同時召集家長們一同參與孩子的成長歷程。
校長陳世聰表示，長榮百合為實驗教育學校，致力推展學生自主學習，學生利用整個學期做規劃、搜尋建築、找出可利用的建材，更學習用比例尺畫出夢想中的房子，為了要算出材料的數量，還努力學好體積計算，到里港取經只是個開始，激起孩子的動力是孩子學習的真正價值所在。
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